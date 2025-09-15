الطاير يتفقد مركز المراقبة والتحكم بشبكة المياه

تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مركز المراقبة والتحكم بشبكة المياه في مبنى الروية - مركز إدارة المباني.

وأكد الطاير أهمية الابتكار التقني في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وترسيخ مكانة دبي العالمية في تقديم خدمات المرافق الذكية والمستدامة.

وخلال جولته، تفقد الطاير مركز عمليات الأمن السيبراني للمياه، ومركز الاتصال المخصص لقطاع المياه، وغرفة التحكم المركزية لنظام إدارة المباني، ومركز أمن المنشآت، كما اطلع على البنية التحتية للأمن السيبراني، بما في ذلك الأدوات المتقدمة للكشف عن الهجمات السيبرانية والتعامل معها.