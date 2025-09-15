«الاتحادية للضرائب»: غرامات حتى 1000 درهم شهرياً حال التأخر في تقديم الإقرار الضريبي

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاستعداد والتقديم المُبكِّر لإقرارات ضريبة الشركات، وسداد الضريبة المُستحقَّة ضمن الفترات الزمنية المُحدَّدة لكل فترة ضريبية، لتجنُّب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.

وشدَّدت الهيئة على أن جميع الخاضعين لضريبة الشركات، أو المعفيين المُطالبين بالتسجيل، يجب عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية، أو تصريحاتهم السنوية، وسداد ضريبة الشركات المُستحقَّة الدفع للهيئة خلال مُدة لا تُجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل مُسجّل، (أو من انتهاء السنة المالية للشخص المُعفى المُطالب بالتسجيل).

وأوضحت أن تقديم إقرار ضريبي مُتأخر، أو التأخر في سداد ضريبة الشركات المُستحقة الدفع سيؤدي إلى فرض غرامة إدارية بقيمة 500 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر خلال الـ12 شهراً الأولى، و1000 درهم لكل شهر أو جزء من الشهر، اعتباراً من الشهر الـ13 وما بعده.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم الإقرار الضريبي من قبل الخاضع للضريبة، أو أي شخص آخر يحق له القيام بذلك نيابةً عن الخاضع للضريبة، كالوكيل الضريبي، أو الممثل القانوني للخاضع للضريبة، وإذا كان الوضع الضريبي الذي أبلغ عنه الخاضع للضريبة غير دقيق، أو لم يستوف المُتطلبات الإدارية، فقد يتعرض الخاضع للضريبة لغرامات بموجب قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، وأوضحت الهيئة أن التسجيل في ضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية.