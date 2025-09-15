دبي تتفوق على لندن ونيويورك وسنغافورة في العائدات الإيجارية

أظهرت بيانات منصة «بيوت» العقارية أن قطاع العقارات في دبي، المعروف بجاذبيته العالمية، يواصل مساره التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، مستفيداً من العائدات المستقرة، وثقة المستثمرين، والاعتماد المتزايد على القرارات المستندة إلى البيانات.

وأكدت «بيوت» أن المستثمرين الباحثين عن القيمة يتجهون بشكل متزايد نحو مجمعات سكنية توفر عائدات قوية عبر مختلف فئات الأصول، مع إمكانات واعدة للنمو على المدى الطويل.

وعند مقارنتها بالمدن العالمية الأخرى، لاتزال عروض دبي العقارية تتمتع بميزة لافتة، ففي حين تسجّل أسواق مثل لندن ونيويورك وسنغافورة عائدات إيجارية إجمالية تراوح بين 2 و4%، مقيدة غالباً بالضرائب وتكاليف رأس المال المرتفعة، تُقدّم دبي عائدات متوسطة تراوح بين 6 و8%، وإلى جانب ذلك يستفيد المستثمرون من إعفاء كامل من ضريبة الأملاك، وضريبة أرباح رأس المال، إضافة إلى إمكانية التملك الحر في أبرز المناطق.

ومن الشقق ذات الأسعار المنخفضة التي تُحقق عائدات تفوق 11%، إلى الأحياء المتوسطة التي تتميز بعائدات مرتفعة، وصولاً إلى الأداء المتماسك في قطاع العقارات الفاخرة، تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر بيئات الاستثمار العقاري تنوعاً وجاذبية عالمياً.

ويعزز هذا التميز مزيج من الأنظمة الضريبية الميسرة للمستثمرين، والحوكمة الشفافة، إضافة إلى الطلب المستدام من الملاك والمستأجرين على حد سواء، والأهم من ذلك أن جاذبية دبي تتجاوز حدود الفرص الاستثمارية قصيرة الأجل، إذ تبرز مجمعات مثل «دبي هيلز استيت»، و«المرابع العربية 3»، و«الفرجان»، كمجتمعات عائلية متكاملة، ما يعكس أن الإمارة لا تستقطب المستثمرين فحسب، بل أيضاً السكان الباحثين عن الاستقرار، ويعزز هذا الطلب المزدوج من المستثمرين والمقيمين استقرار الإيجارات، ويضمن قيمة طويلة الأجل.

وفي فئة العقارات المنخفضة الكلفة، برزت الشقق في المدينة العالمية، ومجمع دبي للاستثمار، و«حدائق ديسكفري» كأكثر الخيارات تحقيقاً للعائد، حيث راوحت عائدات الإيجار الإجمالية بين 9 و11%.

أما في قطاع الفلل، فقد سجلت مجتمعات مثل «داماك هيلز 2»، ومدينة دبي الصناعية، و«سيرينا» عائدات إيجارية إجمالية تجاوزت 5.85%. ويعود ذلك إلى التحسين المستمر في البنية التحتية، ونقاط الأسعار التنافسية، إلى جانب التوسع في المرافق والخدمات المجتمعية.

وتشير بيانات «بيوت» إلى استمرار الطلب القوي على هذه الفئة من العقارات، حيث سجلت مجمعات مثل «تاون سكوير»، و«مدن»، و«ليفينج ليجندز»، والفرجان، عائدات إيجارية تراوح بين 7 و10%، ما يوفر مزيجاً متوازناً من جودة المعيشة وإمكانات استثمارية طويلة الأجل.

وفي سوق العقارات الفاخرة، وعلى الرغم من أن عائدات الإيجارات غالباً ما تكون معتدلة نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء، فإن العديد من المواقع لاتزال تُسجل أداءً قوياً، فقد حققت مناطق مثل «الصفوح»، و«غرين كوميونيتي»، ودبي كريك هاربر، و«جميرا جولف إستيتس»، عائدات إيجارية إجمالية بلغت 5.9%، ويعزى استمرار اهتمام المستثمرين بهذه المجمعات إلى فرص نمو رأس المال، والبنية التحتية عالية الجودة، فضلاً عن جاذبيتها المستمرة لمشتري أسلوب الحياة الراقي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بيوت والرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيدر علي خان: «لم تعد دبي مجرد منافس إقليمي، بل أصبحت لاعباً عالمياً بارزاً في الاستثمار العقاري، ويكمن تميزها في الجمع بين العائدات المجزية والقيمة طويلة الأجل، ضمن بيئة عمل شفافة وجاذبة للمستثمرين».

