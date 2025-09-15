%97.8 نمواً في عضوية الشركات المملوكة للشباب بغرفة أبوظبي

كشفت بيانات حديثة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع لافت في أعداد عضوية الشركات المملوكة للشباب، التي نمت بنسبة 97.8% خلال عام واحد فقط (2023 - 2024)، في مؤشر إلى جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي، وتنامي ثقة روّاد الأعمال الشباب في الفرص التي توفرها الإمارة.

وبلغ عدد أعضاء الغرفة من الشباب أكثر من 21 ألفاً و٢٤٠ عضواً في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً حتى أغسطس 2025، برأسمال إجمالي تجاوز 14.9 مليار درهم عند التسجيل، بما يعكس حجم إسهام الشباب المتنامي في الاقتصاد الوطني.

وأوضحت البيانات أن توزيع الأعضاء حسب الجنسية جاء متقارباً، وشكّل المواطنون 49% من إجمالي الأعضاء الشباب، فيما بلغت نسبة غير المواطنين 51%، ما يعكس الطبيعة المتنوعة والشاملة لمجتمع الأعمال في الإمارة.

وفي ما يتعلق بتوزيع الأعضاء حسب الأنشطة، كشفت الإحصاءات أن 40% من الشباب ينشطون في قطاع التجارة بالجملة والتجزئة، تليها قطاعات الإنشاءات والخدمات الإدارية والإقامة والمطاعم وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأكّدت الغرفة حرصها على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس أعمال أبوظبي للشباب الذي يُعدّ منصة استراتيجية لدعم روّاد الأعمال الشباب وتطوير قدراتهم بما يواكب أولويات الإمارة في الابتكار وريادة الأعمال.