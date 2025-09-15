غرفة دبي العالمية: 58% حصة آسيا من الشركات متعددة الجنسيات خلال النصف الأول

كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن 58% من الشركات متعددة الجنسيات، التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة، خلال النصف الأول من عام 2025، جاءت من آسيا.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بعد آسيا، حيث استحوذت على 16.1%، فيما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة 12.9%، وحصة القارة الإفريقية 6.5%، كما وصلت أيضاً حصة الأميركتين إلى 6.5% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تم استقطابها خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلّق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد تصدّرت آسيا مجدداً القائمة، حيث استحوذت على 49.1% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، تليها منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة مستحوذة على نسبة 22.3% من الشركات التي تم استقطابها، بينما استحوذت إفريقيا على نسبة 11.6%، وأوروبا على نسبة 9.8%، والأميركيتان على نسبة 7.1%.

وأكدت غرفة دبي العالمية أن هذه الأرقام تجسد التزامها بتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة أعمال عالمية رائدة، حيث حققت الغرفة نمواً على أساس سنوي بنسبة 138% في إجمالي عدد الشركات التي استقطبتها إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يشمل الشركات متعددة الجنسيات، والشركات الصغيرة والمتوسطة.