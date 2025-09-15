عقد المجلس الاستشاري للضيافة اجتماعه الثالث لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، وبحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من مديري ورؤساء كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.

واستعرض المجلس أبرز مؤشرات أداء قطاع الضيافة، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب مناقشة المبادرات والبرامج الوطنية، الهادفة إلى تطوير صناعة الضيافة في الدولة، وتعزيز فرصها الاستثمارية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية رائدة.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج الأداء لقطاع الضيافة في الدولة، حيث ارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بنسبة نمو 7.3%، فيما بلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليالٍ، مع وجود 1243 منشأة فندقية في الدولة تضم أكثر من 216 ألف غرفة.

وأكد المري أن قطاع الضيافة في دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، يواصل تحقيق معدلات نمو متصاعدة، تعكس جاذبيته وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، نتيجة لمواصلة تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، التي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة القطاع.

وأوضح أن المجلس الاستشاري للضيافة يشكل منصة حيوية لتعزيز العمل على إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وأكد وزير الاقتصاد والسياحة أن قطاع الضيافة في الدولة شهد أداءً متميزاً خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المنشآت الفندقية استقبلت، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أكثر من 16.1 مليون نزيل بنمو 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على مواصلة النمو، بما يعزز تنافسية البيئة السياحية بالدولة.

وتابع المجلس نتائج «مخيم الضيافة الصيفي 2025» الذي نظمته وزارة الاقتصاد والسياحة بمشاركة 470 طالباً وطالبة، وبالتعاون مع أكثر من 35 شريكاً من المنشآت الفندقية العاملة في الدولة، والذي أسهم في تعزيز مهارات الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل في مجالات الضيافة المتنوعة، بما يدعم جهود التوطين في القطاع السياحي.