دبي تحتضن ملتقى السياحة العلاجية والطبية غداً

تنطلق فعاليات ملتقى السياحة العلاجية والطبية في دورته الثانية، يومَي 16و17 سبتمبر الجاري في دبي، حيث يُعدّ منصة عالمية مهمة تجمع نخبة من الروّاد العالميين في قطاع الرعاية الطبية والسياحة العلاجية، ما سيخلق بيئة مثالية للتعاون والنمو الاستراتيجي، وعقد شراكات فاعلة.

ويُعدّ هذا الملتقى منصة مهمة تتيح للمشاركين عقد اجتماعات ثنائية مُسبقة الترتيب، والمشاركة في جلسات تفاعلية، والاستفادة من فرص غير مسبوقة للتواصل والتعاون، كما يُمثّل مناسبة مثالية لمزودي خدمات الرعاية الصحية والسياحة العلاجية لاستعراض خبراتهم، وفتح آفاق جديدة للتعاون والأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «آغورا» المُنظمة للملتقى، هادي ملاعب: «يشهد قطاع السياحة الطبية والعلاجية نمواً غير مسبوق على مستوى العالم، ومن خلال ملتقى السياحة الطبية والعلاجية نسعى إلى توفير منصة عملية ومضمونة النتائج تُمكّن المشاركين من الاستفادة من الفرص الناشئة، وبناء علاقات استراتيجية، وترسيخ مكانتهم في مقدمة هذه الصناعة الديناميكية».

ورحب بالمشاركة المهمة لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي في هذا الحدث، موضحاً أن أبوظبي تُعدّ وجهة سياحية مميّزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتضم مراكز طبية ومستشفيات وبنية تحتية حديثة ومتطورة، الأمر الذي يُمكنها من استقطاب أعداد متزايدة من السياح والزوّار لأغراض علاجية وسياحية. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة Italcares الإيطالية عن مشاركتها في هذا الحدث كشريك استراتيجي، حيث تسعى إلى إبراز قوة النموذج الإيطالي القائم على دمج الرعاية الصحية المتقدمة مع الطب الحراري المبني على الأدلة، وأسلوب الحياة الصحي الذي يُعزّز طول العمر.