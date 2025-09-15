شركة لوتاه للوقود الحيوي تُطلق وقود الطائرات المستدام «SAF»

أعلنت شركة لوتاه للوقود الحيوي، المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة، ومقرها دبي، إطلاق وقود الطائرات المستدام (SAF) في السوق الإماراتية، لتصبح بذلك واحدة من الشركات القليلة محلياً التي تقدم هذا النوع من الوقود، بما يسهم في تعزيز توجهها لدعم رؤية الإمارات نحو تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ودعم أهداف الاستدامة في قطاع الطيران الوطني.

وتم الكشف عن هذا الإنجاز النوعي تزامناً مع «معرض دبي للطيران 2025»، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر المقبل، ويحظى بمشاركة عالمية من مختلف الشركات المعنية والمتخصصة في قطاع الطيران والفضاء، وقال الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، يوسف لوتاه: «بصفتنا أحد أوائل الموردين المحليين لوقود الطائرات المستدام، نفخر بإطلاق SAF في السوق الإماراتية، وعرضه في (معرض دبي للطيران) أمام مختلف الجهات المحلية والدولية وكبرى الشركات في قطاع الطيران».

وأضاف: «تعكس هذه المبادرة الالتزام المستدام لـ(شركة لوتاه للوقود الحيوي) بالابتكار، وتعزز توجهنا لدعم رؤية الإمارات للاستدامة، وتقربنا أكثر من تحقيق تطلعاتنا في التعاون مع شركاء الطيران العالميين لتسريع عملية إزالة الكربون»، وضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2025، سيشارك الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف لوتاه، في جلسة حوارية رفيعة حول الاستدامة في الطيران، لمناقشة المكاسب المستقبلية للوقود المستدام.

ويُصنع هذا الوقود من زيوت الطهي المستخدمة (UCO)، والدهون المستخرجة من النفايات، وفقاً لمعايير «ASTM D7566-24 وICAO CORSIA»، وسيكون هذا الوقود متوافراً للعملاء عبر الاستيراد من شركاء دوليين، بينما تم الانتهاء من الدراسات الهندسية والجدوى لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج هذا الوقود محلياً في دولة الإمارات.