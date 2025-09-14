«لايت هاوس»: الطلب السياحي على دبي يتضاعف في أكتوبر المقبل

أظهرت بيانات صادرة عن شركة «لايت هاوس - أو تي إيه»، المتخصصة في مؤشرات قطاع السياحة والسفر، أن الطلب على السياحة والسفر إلى دبي يتضاعف ابتداءً من منتصف أكتوبر مقارنة بمستويات سبتمبر الجاري، ويصل إلى «الذروة» في الأسبوع الذي يبدأ في الـ20 من أكتوبر.

وأضافت الشركة أنها ترصد حالياً «ارتفاعاً كبيراً» في الطلب على دبي، كوجهة للزيارة والسياحة، وذلك في ظل عمليات البحث عن الإقامات الفندقية ورحلات الطيران إلى الإمارة.

وأظهرت مؤشرات الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، والتي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن معدل البحث عن رحلات الطيران ارتفع بنسبة 50% خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مقارنة بالأسبوع ذاته من يوليو الماضي، وبنسبة بلغت نحو 28% للبحث عن إقامات فندقية خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت أن المملكة المتحدة حلت في المركز الأول كأبرز الأسواق بحثاً عن رحلات طيران إلى دبي، تلتها الهند وألمانيا في المركزين الثاني والثالث، وإيطاليا وفرنسا في المركزين الرابع والخامس، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعمليات البحث عن إقامات فندقية في دبي، تحتل الهند المركز الأول، تليها المملكة المتحدة ودولة الإمارات، وألمانيا وروسيا في المركزين الرابع والخامس.

وإلى جانب السياحة الترفيهية التي تواصل تسجيل معدلات قوية طوال أشهر السنة، تزداد وتيرة التدفق السياحي الترفيهي إلى دبي في الربع الأخير من العام، في المقابل يستعد مركز دبي التجاري العالمي لموسم حافل بالفعاليات، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2025، بما يرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات وسياحة الأعمال.

وتشمل الأجندة أكثر من 135 فعالية تضم مؤتمرات ومعارض كبرى في العديد من القطاعات المختلفة مثل التكنولوجيا، والاستدامة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والطاقة، والبناء، والنقل، والتمويل، والتعليم. وتعكس مجموعة الفعاليات الرائدة القادمة، مثل معرض «جيتكس غلوبال» ومعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض «الخمسة الكبار»، قدرة دبي على جمع رواد القطاعات المتنوعة والمبتكرين والمتحدثين والجهات الفاعلة الرئيسة من مختلف الأنحاء لرسم ملامح مستقبل قطاع الاجتماعات، والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، حيث أظهرت نجاح الإمارة في استقطاب 11.17 مليون سائح دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 10.62 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته نحو 5%.

• معدل البحث عن رحلات الطيران ارتفع 50% خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، وبنسبة 28% للبحث عن إقامات فندقية.