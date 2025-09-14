وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع التعاون التكنولوجي

اختتم وفد دولة الإمارات برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، زيارة ناجحة استمرت ثلاثة أيام إلى فنلندا، وذلك بناء على زيارة سابقة أسهمت في تسليط الضوء على مجالات التعاون ذات الأولوية في التقنيات المتقدمة والناشئة.

وعزّزت هذه الزيارة فرص التعاون بين البلدين، ولا سيما من خلال توطيد الشراكات في مجالات الاتصالات، والذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتكنولوجيا الدفاع، والطاقة، والابتكار في تكنولوجيا الفضاء. بدأت الزيارة في هلسنكي بلقاء رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة «نوكيا»، جوستين هوتراد. وناقش الجانبان توسيع آفاق التعاون في مجال الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.