فنادق الإمارات تستقبل 16 مليون نزيل في النصف الأول

شاركت دولة الإمارات في اجتماع وزراء سياحة قمة مجموعة العشرين لعام 2025، الذي عُقد في مدينة مبومالانغا بجنوب إفريقيا. وترأس وفد الدولة وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الأولوية للارتقاء بقطاع السياحة العالمي، وفي مقدمتها تعزيز الابتكار الرقمي، والتمويل والاستثمار المستدام، وتوسيع الربط الجوي، وبناء المرونة في هذا القطاع الحيوي.

ويواصل قطاع السياحة في دولة الإمارات تسجيل معدلات نمو قوية ومتنامية، حيث استقبلت المنشآت الفندقية خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 16 مليون نزيل، بنسبة نمو بلغت 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفع عدد ليالي الإشغال الفندقي إلى 56 مليون ليلة بزيادة 7.3%، وبلغ متوسط مدة الإقامة 3.5 ليال. كما ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى أكثر من 26 مليار درهم، وبنسبة نمو 6.3% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغ معدل الإشغال الفندقي 80.5% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكد عبدالله بن طوق، خلال كلمته أن «دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، رسخت مكانتها ضمن أبرز الوجهات السياحية في العالم، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وإطلاق تشريعات مرنة، وتنفيذ استثمارات نوعية عززت من تنافسية القطاع وجاذبيته على المستويين الإقليمي والعالمي».

وأشار إلى أن «قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية في جهود التنويع الاقتصادي، وعنصراً محورياً في تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، عبر رفع مساهمته في الناتج المحلي، وزيادة أعداد الزوار، بما يعزز دور الدولة كمركز عالمي رائد للسياحة والسفر».

وقال عبدالله بن طوق: «يشكل اجتماع وزراء سياحة مجموعة العشرين منصة استراتيجية لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة، حيث تحرص الدولة على مواصلة دعم الأولويات المطروحة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وتعزيز التمويل المستدام، وتوسيع الربط الجوي، إلى جانب ترسيخ المرونة بما يضمن تنمية شاملة تعود بالنفع على المجتمعات كافة».

وأكد أن «الإمارات تنظر إلى هذا الحدث الدولي بوصفه فرصة لتبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم مستقبل السياحة عالمياً، وملتزمة تعزيز العمل المشترك مع شركائها في مجموعة العشرين لضمان شمولية التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي».

واستعرض بن طوق، الجهود الوطنية نحو تمكين مبادئ الاستدامة، والابتكار الرقمي في قطاع السياحة، التي من أبرزها إطلاق النسخة الخامسة من «حملة أجمل شتاء في العالم 2024»، تحت شعار «السياحة الخضراء» والتي رسخت مفاهيم التنوع السياحي، من خلال تشجيعها أنماط السياحة الخضراء والسياحة الزراعية والبيئية المستدامة، ما يخلق سوقاً سياحية خصبة للاستثمارات والمشاريع في هذا القطاع.

وأوضح أن الإمارات وضعت التحول الرقمي في صميم «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».