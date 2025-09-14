37.75 درهماً زيادة في سعر غرام الذهب خلال 4 أسابيع

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي مسجلة نهاية الأسبوع الماضي زيادات بين 6 و7.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع السابق عليه، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إلى معدلات قياسية جديدة غير مسبوقة، ليبلغ إجمالي الزيادات السعرية لغرام الذهب خلال أربعة أسابيع 37.75 درهماً.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إن استمرار أسعار الذهب في تسجيل ارتفاعات متتالية، وبلوغه معدلات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حفز عدداً من المتعاملين على شراء منتجات من السبائك، أملاً في الحصول على مكاسب جديدة، مع توقعات بتسجيل ارتفاعات جديدة خلال الفترات المقبلة.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً، 440 درهماً، بارتفاع قيمته 7.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 407.25 دراهم، بزيادة 7 دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 390.75 درهماً، بارتفاع 7 دراهم، كما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 334.75 درهماً، وبزيادة بلغت 6 دراهم.

وقال مسؤول المبيعات في محل «بازلت للمجوهرات»، زايد اليافعي، إنه «رغم مواصلة أسعار الذهب الارتفاع وبمعدلات قياسية جديدة، إلا أن تلك الزيادات جعلت بعض المتعاملين يتجهون لشراء منتجات للسبائك، أملاً في استمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة، ما يزيد من فرص حصولهم على مكاسب إضافية».

وأشار إلى أن «بعض المتعاملين يتجهون حالياً أيضاً لشراء منتجات من المشغولات لارتباطهم بمناسبات مختلفة خلال فترات مقبلة، ما يجعلهم يفضلون الشراء حالياً تحوطاً من حدوث ارتفاعات إضافية للمعدن الأصفر».

من جهته، قال مدير محل «مجوهرات الصراف»، محمد قاسم الصراف، إن «الارتفاعات السعرية الأخيرة للمعدن الأصفر رفعت بشكل كبير من ثقة متعاملين بالادخار والاستثمار في منتجات الذهب، ما حفزهم لشراء منتجات للسبائك أخيراً، خصوصاً من الأوزان المتوسطة، وذلك في ظل وجود العديد من التوقعات العالمية بتسجيل الذهب لارتفاعات جديدة قبيل نهاية العام الجاري».

وأضاف أن «عدداً كبيراً من المتعاملين الذين يفضلون شراء سبائك الذهب للادخار أو الاستثمار يفضلون الانتظار، لحين ارتفاع أسعار الذهب حتى يتجهون لإعادة البيع للسبائك والحصول على فروق سعرية».

وأشار مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات ياس»، روني سالم، إلى أن «بعض المتعاملين يتجهون حالياً بشكل أكبر للتركيز على شراء منتجات للسبائك للاحتفاظ بها على المدى الطويل، لأغراض الادخار أو الاستثمار، وفي المقابل تشهد عمليات شراء المشغولات مظاهر بطء مع ترقب معظم المتعاملين انخفاضات سعرية مناسبة للتمكن من الشراء».

