«تدرا»: 11 مليون مستخدم للهوية الرقمية في الإمارات

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) بأن عدد مستخدمي «الهوية الرقمية» تجاوز 11 مليون مستخدم، إذ يبلغ عدد الخدمات التي يتم تقديمها باستخدامها أكثر من 15 ألف خدمة تقدمها 350 جهة، من بينها أكثر من 140 جهة تنتمي للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية تربط نحو 180 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية، و600 مليون عملية دخول، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن استخدام الهوية الرقمية 96%.

وتفصيلاً، انعقد في دبي، ملتقى وطني رفيع المستوى استضافته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، وهيئة دبي الرقمية، بمشاركة جميع الشركاء الاستراتيجيين في اللجنة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الخاصة.

وشهد الملتقى تكريم الجهات المشاركة لدورها الحيوي في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث جرى إبراز إنجازات الجهات الحكومية إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص.

وكانت الهوية الرقمية محوراً رئيساً في الملتقى، حيث تم استعراض رحلتها الممتدة على مدى السنوات كأحد العناوين البارزة في مسيرة التحول نحو رقمنة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تطوير مشروع الهوية الرقمية بالشراكة بين كل من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية. وتُوجت هذه المسيرة التشاركية بالاستخدام الشامل للهوية الرقمية، حيث تجاوز عدد مستخدميها 11 مليون مستخدم، ما رسخ مكانتها كعنصر أساسي في الحياة اليومية لكل من يقيمون في الدولة أو يزورونها.

وتربط المنظومة الرقمية المشتركة لخدمات الحكومة الاتحادية، أكثر من 180 جهة حكومية وعدداً من مؤسسات القطاع الخاص، وهو ما أهّلها لإجراء أكثر من 2.6 مليار معاملة رقمية، و600 مليون عملية دخول، وبلغ عدد عمليات مشاركة المستندات عبر المحفظة الرقمية أكثر من 17 مليون مشاركة، فيما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن استخدام الهوية الرقمية 96%.

وشهد العام الماضي نقلة مهمة في مدى تبني الهوية الرقمية، حيث بلغ عدد المستندات الموثوقة التي جرى تبادلها من خلال النظام أكثر من 16 مليون مستند. وأسهمت الهوية الرقمية بشكل فعال في تنفيذ استراتيجية الحكومة لتصفير البيروقراطية في مختلف القطاعات.

كما شهد الحفل إطلاق مبادرة مرصد تقنيات المستقبل، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم إرشادات استشرافية حول التقنيات الناشئة، وتوجيه عمليات تبني التكنولوجيا وتعزيز منظومة قائمة على المعرفة.