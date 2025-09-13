«دبي المالي» يحلّق فوق مستوى 6000 نقطة

أنهى سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 0.69%، أو ما يعادل 41.34 نقطة، ليغلق التعاملات محلقاً فوق مستوى 6000 نقطة، بالغاً 6030.55 نقطة، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي للسوق، إلى نحو 1.0338 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، مقارنة مع 1.0280 درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق، بمكاسب بلغت 5.8 مليارات درهم.

ودعم أداء السوق ارتفاع قطاع البنوك خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 1.68%، وقطاع العقارات بنسبة 1.03%، إضافة إلى نمو قطاع الصناعة بنسبة 0.83%.

إلى ذلك، قفز سهم «إيفا» خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 5.71% ليتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، وصعد سهم «تكافل الإمارات» بنحو 4.76%، ونما سهم بنك «دبي الإسلامي» بنحو 4.45%، وزاد سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 4.31%.

كما ارتفع سهم «دبي للاستثمار» خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 3.5% بعد إعلانها دخولها في محادثات مع عدد من البنوك بهدف طرح 25% من أسهم شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لها بحلول فبراير المقبل في سوق دبي المالي.

وفي أسبوع، استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بقيمة 790.487 مليون درهم، تلاه بنك «دبي الإسلامي» بقيمة 278.914 مليون درهم، و«طلبات» بـ277.9 مليون درهم، وبنك «الإمارات دبي الوطني» بـ259.358 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 1.239%، بتداولات تُقدّر بقيمة 548.209 مليون درهم، على نحو 190.775 مليون سهم، بعد تنفيذ 13.6 ألف صفقة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10014.15 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي في 5 جلسات تداول، إلى نحو3.097 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، مقابل 3.096 تريليونات درهم في نهاية الأسبوع السابق بمكاسب نحو مليار درهم.