13.36 مليار درهم التصرفات الأسبوعية لعقارات دبي

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، نحو 13.36 مليار درهم، بعد تنفيذ 4554 صفقة.

وتضمنت التصرفات مبيعات عقارية بقيمة 9.72 مليارات درهم، توزعت بواقع 3181 مبايعة لوحدات سكنية، و124 مبايعة لمبانٍ، و296 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 3601 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 739 معاملة، بقيمة 2.66 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 986.36 مليون درهم، بواقع 214 معاملة.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ1.1 مليار درهم، تلتها منطقة «جميرا فييلج سركل» بنحو 575.65 مليون درهم، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» بـ 559.16 مليون درهم، و«نخلة جميرا» 387.26 مليون درهم، ثم منطقة «مجمع دبي للعلوم التقنية» مسجلة 277.08 مليون درهم.

وحلّت منطقة «مجمع دبي للاستثمار الثاني» سادساً بـ254.93 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بـ251.26 مليون درهم، و«برج خليفة» بـ243.18 مليون درهم، و«نخلة ديرة» بـ239.46مليون درهم، وعاشراً منطقة «مدينة دبي الملاحية» بـ215.37 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 1.92 مليار درهم، بعد تنفيذ 769 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.39 مليار درهم.

وجاءت منطقة «الخليج التجاري» في الصدارة من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ134.84 مليون درهم.