«آي فون 17 برو» و«بروماكس» الأكثر طلباً بالحجز المسبق لمنتجات «أبل» في الإمارات

شهدت أسواق الدولة، أمس، بدء الحجز المسبق لإصدارات هواتف «آي فون 17» الجديدة التي أعلنت شركة «أبل» الأميركية طرحها بمواصفات غير مسبوقة عبر حدثها السنوي أخيراً.

وبدأت متاجر للأجهزة الإلكترونية ومنافذ لشركتي تشغيل الاتصالات في الدولة، إضافة إلى منافذ شركة «أبل» في الدولة، أمس، في تلقي الحجوزات المسبقة، والتي شهدت إقبالاً من مستهلكين من مختلف الجنسيات، بحسب مسؤولين في منافذ بيع.

وأشار مسؤولون لـ«الإمارات اليوم» إلى أن هواتف «آي فون 17»، و«آي فون 17 برو» و«بروماكس» استحوذت على حصص كبرى من عمليات الحجز على الإصدارات الجديدة.

وقال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، فيكاس نيليش، إنه «مع بداية إتاحة الحجز، عصر أمس شهدت منافذ البيع مظاهر إقبال موسعة من المستهلكين لحجز المنتجات الجديدة التي طرحتها شركة (أبل) الأميركية بمواصفات تقنية غير مسبوقة، مقارنة بإصداراتها السابقة». وأضاف أن هاتف «آي فون 17 برو» كانت له حصص كبرى من عمليات الحجز المسبق على الهواتف الجديدة، التي سيتم البدء في توفيرها بداية من يوم 19 سبتمبر الجاري».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جمبو» للإلكترونيات، فيكاس تشادا، إن «من المتوقع أن يجتذب هاتفي (آي فون 17 برو) و(آي فون 17 برو ماكس)، حصص الطلب الأعلى من حجوزات المستهلكين على إصدارات هواتف (آي فون) الجديدة، وذلك للمواصفات والسعة المرتفعة في الهاتفين إلى جانب المزايا الموجهة لصناع المحتوى».

وأضاف: «في المقابل، من المرجح أن يجذب هاتف (آي فون إير) فئة العملاء الباحثين عن جهاز فائق النحافة يجمع بين الأناقة والأداء العالي، وتمثل هذه الفئة الجديدة قفزة نوعية في التصميم والمزايا، ونتوقع طلباً قوياً من العملاء الذين يقدّرون السرعة والوظائف الذكية والسعات التخزينية المتقدمة».

بدوره، أوضح مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، ديليب ريكي، أن «الحجوزات المسبقة على هواتف (آي فون) الجديدة شهدت مظاهر إقبال لافتة من المستهلكين، خصوصاً على منتجات هواتف (آي فون 17)، و(آي فون 17 برو)، وذلك مع موافقتهما لمتطلبات عدد كبير من المستهلكين».

وأعلنت شركة «أبل» طرح منتجاتها الجديدة التي شملت إصدارات «آي فون 17»، و«آي فون 17 برو»، و«آي فون 17 برو ماكس»، و«آي فون إير»، بتقنيات حديثة أبرزها رفع أداء المعالج ليكون من نوعية «إيه 19» و«إيه 19 برو» بدلاً من شرائح معالجات «إيه 18» و«إيه 18 برو» في الإصدارات السابقة، ما يوفر أداء أسرع وكفاءة طاقة أكبر، وزيادة طبقة الحماية من الخدوش عبر نظام درع السيراميك «شيلد 2»، ليوفر مقاومة للخدوش أعلى ثلاثة مرات من الإصدارات السابقة، كما تم إحداث تغييرات بإضافة تلك الطبقات من الحماية من الأمام والخلف في إصدارات «آي فون 17 برو»، و«آي فون 17 برو ماكس»، و«آي فون إير».