دبي تستضيف «ديفليكس 2025» في 23 الجاري

تستضيف دبي، معرض «ديفليكس 2025»، أكبر معرض تجاري بين الشركات في المنطقة، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، حيث سيعرض أكثر من 250 علامة تجارية و10 آلاف خط إنتاج أمام ما يُقدّر بـ5000 زائر من التجار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي المعرض في ظل موجة الرسوم الجمركية الأميركية التي تعصف بالسوق العالمية للأحذية والجلود. وتُعتبر الصين أكبر المشاركين في المعرض، تليها الهند وإيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي، من بين أكثر من 16 دولة مشاركة تقدّم مجموعة واسعة من المنتجات العصرية.

ووفقاً لغرفة تجارة دبي، بلغ إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير 309.6 مليارات درهم في عام 2024، بزيادة نسبتها 9.2% عن العام السابق. وشكّلت دول مجلس التعاون الخليجي وحدها 52% من إجمالي الصادرات وإعادة التصدير بما قيمته 161 مليار درهم، بينما سجلت دول الشرق الأوسط غير الخليجية 76.8 مليار درهم، منها 30.9 مليار درهم موجهة إلى إفريقيا، 29.7 مليار درهم موجهة إلى آسيا والمحيط الهادئ، و7.9 مليارات درهم موجهة إلى أوروبا.

وقالت الجهة المنظمة للمعرض، شركة «فيريفاير»، إن النسخة الخامسة من «ديفليكس» تأتي في وقت يواجه فيه قطاع الأحذية والجلود تحديات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية المفروضة على الدول المنتجة الرئيسة، ما يحد من فرص النمو ويؤثر في الأسعار المقدمة للمستهلك.

ومن بين دول المنطقة، تُعد الإمارات والسعودية من أكبر أسواق استهلاك منتجات الجلود والأحذية، مدعومتين بنمو قطاع التجزئة غير الغذائي الذي يُتوقع أن يرتفع من 182.5 مليار دولار في 2023 إلى 243.6 مليار دولار في 2028 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 6.2%، وفقاً لشركة لوجيك كونسلتنج.