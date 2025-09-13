265.2 مليار درهم حجم الاستثمارات المستقبلية لـ «مجموعة الإمارات»

أظهرت بيانات ارتفاع حجم الالتزامات الرأسمالية لـ«مجموعة الإمارات» (حجم الاستثمارات المستقبلية) إلى 265.2 مليار درهم، وذلك وفقاً للأرقام التي أعدتها المجموعة في نهاية مارس 2025، مقارنة بـ255.6 مليار درهم في السنة المالية السابقة 2023-2024. ويأتي هذا النمو في إطار خطط التوسع الاستراتيجية التي تنفذها المجموعة لدعم نموها المستدام على المدى الطويل.

وبحسب بيانات التقرير السنوي الصادر عن المجموعة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن هذه الالتزامات الحالية تشمل بشكل رئيس الاستثمارات في أسطول الطائرات الجديدة قيد الطلب، ومشاريع تحديث الطائرات الحالية، إلى جانب إنشاء منشأة هندسية متقدمة في مطار آل مكتوم الدولي.

وتشمل الاستثمارات أيضاً التوسعة الاستراتيجية لمركز صيانة المحركات التابع لـ«طيران الإمارات»، إضافة إلى تطوير منشأة جديدة لتقنية المعلومات، بهدف تعزيز البنية الرقمية للمجموعة.

وبحلول نهاية السنة المالية، بلغ سجل طلبات الطائرات لدى «طيران الإمارات» 314 طائرة، منها 61 طائرة من طراز (Airbus A350-900)، و205 طائرات من طراز (Boeing 777-X)، و35 طائرة من طراز (Boeing 787-X)، و13 طائرة من طراز (Boeing 777F).

ووفقاً للبيانات، تواصل «طيران الإمارات» تشغيل أسطول حديث بمتوسط عمر يبلغ 10.7 سنوات (128 شهراً)، وهو أقل بكثير من متوسط عمر القطاع البالغ 14.8 عاماً في عام 2024. ويتألف الأسطول الحالي من 140 طائرة من طراز (B777)، و116 طائرة من طراز (A380)، وأربع طائرات من طراز (A350). وللاستفادة من مكانة دبي المتنامية كمركز لوجستي عالمي مفضل، قدمت «طيران الإمارات» طلبات لشراء 10 طائرات شحن من طراز (B777) هذا العام، ومن المقرر وصولها بحلول نهاية عام 2026.

ويصل قيمة الاستثمار الضخم لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في مطار آل مكتوم الدولي إلى نحو 3.5 مليارات درهم، وستُقام المنشأة الهندسية على مساحة مليون متر مربع، وستصبح المنشأة الأكبر والأكثر تطوّراً التي تديرها أي ناقلة جوية في العالم، ما يعطي دفعة قوية للبنية التحتية للطيران ذات المستوى العالمي في دبي. وصُمّمت المنشأة خصيصاً لدعم أسطول «طيران الإمارات» ومتطلبات التشغيل حتى أربعينات القرن الحالي، وستكون أيضاً مركزاً للتميز في خدمات هندسة الطيران التجاري في الشرق الأوسط، مع إمكانية توفير طاقة احتياطية لمشغلي طيران آخرين.

ويُعد برنامج طيران الإمارات لتحديث أسطول طائراتها، هو أحد أكبر برامج التحديث في صناعة الطيران، حيث يتضمن إخضاع الطائرات لعملية تجديد شاملة، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع لكل طائرة.

وحتى الآن، أكملت الناقلة تحديث 67 طائرة ضمن خطة تشمل 219 طائرة، منها 110 طائرات من طراز (الإيرباص A380) و109 طائرات (بوينغ 777). كما تشغّل الناقلة حالياً تسع طائرات جديدة من طراز (الإيرباص A350) على 15 وجهة.

ومع تزايد الطلب على السفر المتميز، تعمل «طيران الإمارات» على توسيع نطاق مقاعد الدرجة السياحية الممتازة بشكل استراتيجي، ومن المتوقع أن توفر أكثر من مليوني مقعد بحلول نهاية عام 2025. وتوفر الناقلة حالياً أكثر من 1.8 مليون مقعد ضمن هذه الدرجة على مستوى شبكة وجهاتها. ومع حلول فصل الشتاء، ستخدم الناقلة 68 مدينة بالدرجة السياحية الممتازة، منها 36 مدينة ستُقدَّم رحلاتها بالكامل بمقصورات الدرجة السياحية الممتازة.