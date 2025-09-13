«طيران الإمارات» تحصد جائزتين ضمن معرض «أبيكس» 2026

حصدت «طيران الإمارات»، أمس، اثنتين من جوائز «أبيكس» خلال معرض «أبيكس - APEX/IFSA» في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا، حيث فازت بجائزة أفضل ترفيه جوي عالمي لعام 2026 عن نظامها للترفيه الجوي «ice»، وجائزة أرقى ناقلة جوية عالمية «World Class Airline» لعام 2026 عن منتجاتها وخدماتها.

ومن بين أكثر من 600 ناقلة جوية حول العالم، حصلت «طيران الإمارات» على جائزة أفضل ترفيه جوي عالمي لعام 2026 بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر موثّق. ويُعد نظام «ice» أكبر مكتبة وسائط ترفيهية في الأجواء، حيث يوفّر أكثر من 6500 قناة منوعة من المحتوى.

ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 2000 فيلم، و650 مسلسلاً تلفزيونياً، وأكثر من 4000 ساعة من الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية بـ40 لغة. كما يعرض محتوى حصرياً من منصات عالمية. ويتيح النظام أيضاً خمس قنوات تلفزيونية مباشرة تغطي الفعاليات الرياضية، إضافة إلى الأخبار العاجلة، ومواقيت الرحلات.

كما تواصل «طيران الإمارات» أيضاً تركيب نظام (Thales AVANT Up) الجديد على أسطول طائرتها الجديدة (الإيرباص A350). وبكلفة استثمارية تجاوزت 350 مليون دولار، ويوفر هذا النظام الجيل الجديد من الترفيه الجوي والمزود بخصائص مبتكرة.

وللعام السادس على التوالي، فازت «طيران الإمارات» بجائزة أرقى ناقلة جوية عالمية «World Class Airline» التي أُطلقت عام 2021، وذلك عن منتجاتها وخدماتها المتميزة التي تحظى بإعجاب المسافرين حول العالم. وقد جرى تقييم الناقلة ضمن معايير رفيعة شملت: السلامة والرفاهية، الاستدامة، جودة الخدمة، تجربة الضيوف، المأكولات والمشروبات، نزاهة العلامة التجارية، الضيافة، التخصيص، الراحة، الاتصال، وغيرها. وتُعد هذه الجائزة من أعلى مراتب التقدير، إذ يتم تدقيقها من قبل خبراء القطاع على متن رحلات فعلية وفي أوقات التشغيل الحقيقية.