شراكة لتوفير 200 فرصة عمل للمواطنين ضمن أكاديمية الإمارات للألمنيوم

وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، اتفاقية مع دائرة التمكين الحكومي لتوفير فرص عمل لأكثر من 200 مواطن ومواطنة، في برامج التدريب الصناعية، ضمن أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بإلحاق المواطنين الإماراتيين المسجلين لدى دائرة التمكين الحكومي والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، ببرامج التدريب الوطنية الصناعية التي تقدمها أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وتمثل أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرة استراتيجية تم إطلاقها في سبتمبر 2025 بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني في القطاع الصناعي، لدعم النمو المستقبلي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم والقطاع الصناعي في الدولة.

ويتماشى إطلاق أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم مع الاستراتيجية الوطنية «مشروع 300 مليار»، ويعكس التزام الشركة الراسخ بدعم المواهب في قطاع الألمنيوم والمساهمة في رفع الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني.

وتعمل برامج التدريب الوطنية التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم على تطوير مهارات خريجي المدارس الثانوية، وتمكينهم من شغل وظائف فنية وتشغيلية في الشركة. وتخرّج في هذه البرامج أكثر من 5000 مواطن منذ إطلاقها في عام 1982، حيث واصل الكثير منهم مسيرتهم المهنية في الشركة حتى تولوا مناصب قيادية.

وسيخضع الملتحقون الجدد لبرامج تدريبية تمتد على 12 شهراً لتشمل الجوانب النظرية والعملية في الأكاديمية، إضافةً إلى التدريب الميداني في مواقع العمليات التشغيلية، على أن يتم توظيفهم في الشركة بعد إتمام البرنامج بنجاح.

وتسجل «الإمارات العالمية للألمنيوم» أحد أعلى معدلات التوطين مقارنة بأي شركة صناعية كبرى، نظراً لعدد الوظائف التشغيلية التي توفرها.