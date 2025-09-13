«صندوق أوبك» يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ببنغلاديش

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية (صندوق أوبك)، على المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار، لتعزيز الأمن الغذائي والمرونة الزراعية في بنغلاديش، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «ITFC». وأكد مدير عام صندوق أوبك، دكتور عبدالحميد الخليفة، التزام الصندوق دعم أجندة التنمية في بنغلاديش، لافتاً إلى الدور المحوري للزراعة واستيعابها نحو نصف الأيدي العاملة، مشيداً بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته بنغلاديش في تحقيق الأمن الغذائي لسكانها المتزايدين. وأوضح الصندوق أن التسهيل، الذي رتبته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، ينسجم بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية لصندوق أوبك.