للمرة الأولى في تاريخها.. الاتحاد للطيران تتجاوز حاجز المليوني مسافر في أغسطس

في إنجاز هو الأول من نوعه في تاريخها، أعلنت الاتحاد للطيران عن نقلها لأكثر من مليوني مسافر خلال شهر أغسطس 2025، محققة رقماً قياسياً جديداً.

وبحسب النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس 2025 الصادرة عن الشركة اليوم، يمثل هذا الأداء الاستثنائي زيادة بنسبة 22% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، مع ارتفاع معدل حمولة الركاب إلى 91% مقارنة بـ 89% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا الإنجاز التاريخي في سياق نمو قوي ومستدام منذ بداية العام، حيث نقلت الناقلة الوطنية 14.2 مليون مسافر خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبمتوسط حمولة ركاب مرتفع بلغ 88%.

وتعليقا على هذه النتائج، وصف أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، شهر أغسطس بأنه "شهر تاريخي" للشركة، مشيرا إلى أن هذا الأداء القياسي، إلى جانب نمو سنوي بنسبة 22% ونسبة إشغال بلغت 91%، يعكس ثقة المسافرين بفريق العمل والخدمة المقدمة يوميا.

ويبلغ أسطول طائرات الاتحاد حاليا 112 طائرة، مع دخول طائرة A321LR الجديدة الخدمة في أغسطس، لتنقل تجربة فخامة الطائرات عريضة البدن إلى الطائرات ضيقة البدن لأول مرة في المنطقة.