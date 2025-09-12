«ديوا» تفوز بجائزة «أفضل ابتكار» لعام 2025

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بجائزة «أفضل ابتكار لعام 2025»، ضمن جوائز أفضل الأعمال في المملكة المتحدة.

وحصد الجائزة، التي تسلمها العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، فريق قطاع تخطيط الطاقة والمياه بالهيئة، تقديراً لجهوده في تطوير برنامج «شاهين» الرقمي، الذي يعمل على ضمان استدامة جودة الطاقة للشبكة بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لمشروعات «شمس دبي».

ويجمع البرنامج بين الحلول البرمجية والأنظمة الذكية، ما أدى إلى ضمان تقديم طلبات المتعاملين من المرة الأولى بطريقة متوافقة مع المعايير المعتمدة في الهيئة لكفاءة جودة الخدمة، وذلك عبر التقييم المسبق للطلبات.