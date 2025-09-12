إطلاق شاشة ألعاب سريعة

أطلقت شركة «غيغابايت» التايوانية شاشة ألعاب سريعة، حيث يبلغ معدل تحديث الصورة 280 هرتز، بينما يبلغ زمن الاستجابة من الرمادي إلى الرمادي 0.03 مللي ثانية، مع دعم تقنيتي المزامنة «AMD FreeSync Premium Pro» و«G-Sync».

وذكرت الشركة أن شاشة الألعاب «MO27Q2A» الجديدة تأتي بلوحة «QD-OLED» بحجم 27 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ (2560 × 1440 بيكسل)، بينما تراوح شدة السطوع بين 250 و1000 قنديلة/متر مربع، مع تلبية متطلبات معيار «VESA DisplayHDR True Black 400» وشهادة «VESA ClearMR 15000».

وتشمل الشاشة الجديدة على منافذ «HDMI 2.1» و«DisplayPort 1.4» و«USB Type C»، إلى جانب محور «USB» ومفتاح «KVM».