«دبي المالي» يربح 6 مليارات درهم

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.577%، أو ما يعادل 34.19 نقطة بالغاً مستوى 5956.76 نقطة، مدعوماً بأداء قطاعي البنوك والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي للسوق من 1.016 تريليون درهم، في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 1.022 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، بمكاسب بلغت نحو ستة مليارات درهم.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات الشركات المدرجة في سوق دبي، مرتفعاً بنسبة 2.72%، يليه سهم «اكتتاب» بنمو 2.69%، و«الإمارات دبي الوطني» بـ2.68%، ثم «مجموعة تيكوم» بـ2.45%، وسهم «دبي الإسلامي» بـ2.41%.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي»، هي: «طلبات»، «إعمار العقارية»، «بنك دبي الإسلامي»، «بنك الإمارات دبي الوطني»، «إعمار للتطوير»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، على نسبة 69.8% من سيولة السوق بنهاية تعاملات أمس، وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 356.52 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 510.49 ملايين درهم.

وتصدر سهم شركة «طلبات» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 113.21 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 4.91%، فيما شهد السوق تنفيذ نحو 21 صفقة كبيرة مباشرة على 30 مليون سهم من أسهم «طلبات» بسعر 1.16 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية 34.8 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» ثانياً بقيمة تداولات 79.55 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.35% عند 14.2 درهماً للسهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بنحو 71.05 مليون درهم عند 9.77 دراهم للسهم، مرتفعاً بنسبة 2.4%.

كما شملت القائمة سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 36.17 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 2.68% عند 24.9 درهماً للسهم، يليه سهم «إعمار للتطوير» بنحو 29.97 مليون درهم، صاعداً بنسبة 0.7% ليغلق عند 14.2 درهماً للسهم، فيما بلغت تداولات سهم «دو» نحو 26.54 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.52% عند سعر 9.52 دراهم للسهم.