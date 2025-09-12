20 مليار درهم الكُلفة الإجمالية لـ «داون تاون أم القيوين»

أفادت «شركة شوبا العقارية» بأن الكُلفة الإجمالية لمشروع «داون تاون أم القيوين» تصل إلى نحو 20 مليار درهم، لافتة إلى أنه يتم تطوير المشروع على مساحة تبلغ 25 مليون قدم مربعة، وهو مصمم لاستيعاب 150 ألف شخص.

وأوضحت في حوار لـ«الإمارات اليوم» أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تسليم نحو 5000 وحدة سكنية، ينتظر تسليمها في منتصف عام 2028، متوقعة أن تسهم مشاريعها في أم القيوين بما نسبته 30% من إجمالي مبيعاتها المستهدفة في عام 2025، مع تقديرات بتحقيق مبيعات إجمالية تبلغ 12 مليار درهم في «داون تاون أم القيوين»، و«جزيرة شوبا السينية».

وكانت حكومة أم القيوين أطلقت تطوير مشروع «داون تاون أم القيوين»، بالتعاون مع «شركة شوبا العقارية»، مؤكدة أن المشروع يُمثّل مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي بالنسبة لإمارة أم القيوين.

«داون تاون أم القيوين»

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة شوبا العقارية»، فرانسيس ألفريد، إن «مشروع (داون تاون أم القيوين) هو مشروع تطوير عقاري رئيس تبلغ مساحته 25 مليون قدم مربعة، وهو مصمم لاستيعاب 150 ألف شخص، فيما تبلغ الكُلفة التقديرية الإجمالية للمشروع نحو 20 مليار دولار».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، «أطلقت الشركة بالفعل ثلاثة أبنية سكنية من المشروع، وتخطط لإطلاق ستة أبنية إضافية قبل نهاية العام الجاري 2025»، مؤكداً أن الشركة لمست استجابة مشجعةً في السوق حتى الآن، إذ تم بيع 50% من الوحدات السكنية في الأبنية الثلاثة الأولى خلال الأسبوع الأول من إطلاقها، ما يعكس طلباً مرتفعاً للمستثمرين على المشروع.

وتوقع ألفريد أن تسهم مشروعات الشركة في أم القيوين بما نسبته 30% من إجمالي مبيعاتها المستهدفة في عام 2025، وقال: «تشير تقديراتنا إلى تحقيق مبيعات إجمالية تبلغ 12 مليار درهم في مشروع (داون تاون أم القيوين)، ومشروع (جزيرة شوبا السينية)، ما يعكس ثقتنا بالإمكانات الواعدة لأم القيوين، والمكانة المهمة التي تحظى بها الإمارة».

وجهة واعدة

ورداً على سؤال حول المزايا التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، وسبب اختيارها من قبل «شوبا»، قال: «تُعدّ إمارة أم القيوين إحدى أبرز الوجهات الناشئة والواعدة في قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات، وفيما تتصدّر دبي وأبوظبي ورأس الخيمة المشهد، بفضل المشاريع العملاقة والنمو القائم على السياحة، تسجل إمارة أم القيوين معدلات نمو ثابتة، إذ برزت مكانة الإمارة، خلال السنوات الأخيرة، وجهةً ناشئةً للمستثمرين ومالكي المنازل على حد سواء، لما توفّره من مساحات غير مستثمرة تجعلها مثالية لبناء مشاريع جديدة تواكب تطلعات المستقبل، ما عزّز من عوامل الاختيار لإقامة مشروعات في الإمارة».

وأشار ألفريد إلى أن أم القيوين ترتبط بدبي وسائر الإمارات الأخرى عبر ثلاثة طرق سريعة استراتيجية، إلى جانب قربها من مطار دبي الدولي، ما يعزّز سهولة الوصول إليها براً وجواً، كما تتفرد بواجهتها البحرية، ومحيطها الطبيعي، ما يجعلها ملاذاً يحافظ على ارتباطه بمراكز الأعمال والترفيه الرئيسة في الدولة.

واعتبر أن «هذه المزايا تجتمع مع أسعار عقارات منخفضة، مقارنة مع بقية الأسواق الرئيسة في الدولة، ما يوفر فرصة استثمارية عالية القيمة في قطاع العقارات سريع النمو في دولة الإمارات»، وقال: «إلى جانب المبادرات الحكومية والبنية التحتية المتنامية والإمكانات الكبيرة غير المستثمرة، تسهم هذه العوامل مجتمعة في جعل أم القيوين خياراً بالنسبة لـ(شركة شوبا العقارية) لإطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة في الإمارة».

مدينة ساحلية

وأوضح ألفريد أن «داون تاون أم القيوين» يُجسّد رؤية لإنشاء مدينة ساحلية مترابطة، تمتاز بشواطئ بطول 11 كيلومتراً تقريباً، وواجهة بحرية بطول سبعة كيلومترات، كما صُمم المشروع ليوفّر مجتمعاً ملائماً للتنقل سيراً على الأقدام، ومناسباً للدرّاجات الكهربائية والمشاة.

وأكّد أن المشروع يُمثّل ثمرة شراكة استراتيجية مع حكومة أم القيوين، ويستند إلى تحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتوفير بنية تحتية تواكب متطلبات المستقبل، مبيناً أن المشروع يراعي كذلك مبادئ الاستدامة في مختلف جوانبه، إذ تم تخصيص 50% من مساحته للمناطق المفتوحة والخضراء والممرات الطبيعية، كما تم تصميم هذه المناطق الخضراء وفق المعايير البيئية، مع ضمان الحفاظ على الحياة البحرية.

المرحلة الأولى

وقال ألفريد: «تتضمن المرحلة الأولى من (داون تاون أم القيوين) نحو 5000 شقة سكنية، في وقت تسعى الشركة إلى تسليم هذه الوحدات في منتصف عام 2028، مع خطط لإنجاز مراحل إضافية من المشروع، كما تتضمن المرحلة الحالية إنشاء متنزه شاطئي، ومسارات جري وركوب الدرّاجات، ومجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي التي تمتد على طول سبعة كيلومترات من الشواطئ».

وأضاف: «يشتمل مخطط المشروع على إنشاء مدينة ساحلية متكاملة، فيما يتألف المخطط الرئيس من ثلاث مناطق رئيسة، وإنشاء المركز التجاري لإمارة أم القيوين، ومساحات مكتبية لمزاولة الأعمال التجارية، ومنطقة مخصصة لخدمات الضيافة تضم فندقاً من فئة خمس نجوم، إلى جانب مركز حيوي لأنشطة الترفيه».

خطط توسع

وقال ألفريد إن «شوبا العقارية» تواصل حالياً التزامها بتطوير المشاريع في السوق الإماراتية التي تشهد نمواً في الطلب على الحلول العقارية، نظراً إلى ثقة المستثمرين واستقرار المشهد الاقتصادي، وأضاف: «نجحنا خلال العام الجاري في إطلاق وتسليم العديد من المشاريع البارزة، وينصبّ تركيزنا حالياً على استكمال المشاريع المرتقبة».

وتابع: «على الصعيد العالمي، نعمل على توسيع عملياتنا في الولايات المتحدة وأستراليا، والانتقال إلى أسواق جديدة لنطرح فيها مشاريعنا، فضلاً عن تسليط الضوء على الخبرات الإماراتية ضمن قطاع العقارات على مستوى العالم».

«جزيرة السينية»

قال المدير العام لـ«شركة شوبا العقارية»، فرانسيس ألفريد، إن «(شوبا العقارية) أسست حضورها في إمارة القيوين من خلال إنشاء (جزيرة شوبا السينية) في عام 2024»، موضحاً أنه مشروع يتم تطويره على جزيرة طبيعية بكثافة عمرانية منخفضة، حيث خصصت الشركة نحو 60% منه للمساحات المفتوحة، ليشتمل على متنزهات، وغابات القرم، وشواطئ، ومسارات مخصصة للجري والمشي.

وأكّد أنه تمت دراسة البنية التحتية للمشروع بعناية، لضمان عدم المساس بالنظام الطبيعي في الجزيرة، ويشمل ذلك إنشاء ممرات مخصصة للغزلان، تتيح لها التجوال بحرية في أنحاء الجزيرة.