مكنسة لاسلكية خفيفة الوزن

كشفت شركة «شاومي» عن مكنسة كهربائية لاسلكية الجديدة، تتمتع بخفة الوزن، حيث يبلغ وزنها 860 غراماً فقط، بما في ذلك حاوية الغبار بسعة 200 مل.

وأوضحت الشركة الصينية أن المكنسة الجديدة «Vacuum Cleaner P30» تتمتع بقوة شفط كبيرة تبلغ 22 ألف باسكال، بينما يعمل المحرك بسرعة 110 آلاف لفة في الدقيقة، ما يضمن تنظيف الأرضيات جيداً وبسهولة تامة.

كما تتوافر للمكنسة فرشاة تتيح استخدامها كمكنسة كهربائية محمولة لتنظيف الأثاث المنجد والستائر وغيرها من الأغراض.

وتم تجهيز المكنسة ببطارية سعة 8000 مللي أمبير ساعة، وتمتاز بمدة تشغيل تصل إلى 40 دقيقة، وفي وضع «اليتربو» تنخفض مدة التشغيل إلى 10 دقائق، ويمكن تغيير أوضاع التنظيف باستخدام زرين في الجهاز.