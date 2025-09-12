تعاون بين «أدنوك للتوزيع» و«مجموعة لاندمارك» في برامج الولاء

أعلنت «شركة أدنوك للتوزيع» توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «مجموعة لاندمارك» المتخصصة في قطاع التجزئة متعدد القنوات في منطقة الشرق الأوسط، الذي سيتيح التكامل بين برنامجَي «مكافآت أدنوك» و«شكراً»، ما يُمكّن الأعضاء من تحويل النقاط واستبدالها عبر المنصتين.

وأفاد بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية أصبح بإمكان أعضاء برنامج «مكافآت أدنوك» تحويل نقاط «مكافآت أدنوك» بسهولة إلى نقاط «شكراً» واستخدامها في المتاجر المشاركة في برنامج «شكراً»، فيما يمكن لأعضاء «شكراً» تحويل نقاطهم إلى برنامج «مكافآت أدنوك»، ما يُتيح لهم الاستفادة من باقة واسعة من خدمات «أدنوك».

وستسهم هذه المرونة المزدوجة في تعزيز تجربة تسوق أعضاء البرنامجين، فيما تمهد الشراكة الطريق لتوسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس بدر سعيد اللمكي، إن «الشراكة مع (مجموعة لاندمارك) تُجسّد توحيد جهود اثنين من أكبر برامج الولاء في الدولة، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتقديم تجربة عملاء متميّزة، بجانب منح ملايين الأعضاء في جميع أنحاء الدولة مرونة وخيارات وراحة يومية أوسع».

من جهته، قال مدير «مجموعة لاندمارك»، راهول جاجتياني، إن «هذا التعاون الاستراتيجي مع (أدنوك للتوزيع)، يُتيح لأعضاء برنامج (شكراً) تحويل نقاط (مكافآت أدنوك) إلى نقاط (شكراً) لاستخدامها في التسوق عبر مختلف متاجر الشركاء في البرنامج، وفي المقابل، سيتمكن أعضاء برنامج (شكراً) من تحويل نقاطهم إلى نقاط (مكافآت أدنوك)».

ويضم برنامج «مكافآت أدنوك» أكثر من 2.5 مليون عضو، فيما يتمتع أعضاء البرنامج بمزايا حصرية في متاجر «واحة أدنوك»، كما يوفر البرنامج عروضاً مصممة خصيصاً من أكثر من 150 شريكاً في قطاعات متنوعة، تشمل المطاعم والترفيه والضيافة وغيرها.

وفي المقابل، يُعدّ برنامج «شكراً» أكبر برنامج ولاء عملاء في المنطقة، حيث يربط أكثر من سبعة ملايين عضو داخل دولة الإمارات بمجموعة من أبرز علامات «مجموعة لاندمارك» في قطاعي التجزئة والضيافة.

وكان برنامج «مكافآت أدنوك»، سجل نمواً سنوياً بنسبة 25% خلال عام 2024، ما عزّز مكانته كأكبر وأشهر برنامج ولاء في قطاع التنقل والراحة في دولة الإمارات، كما يُظهر أعضاء البرنامج معدل إنفاق أعلى بنسبة 20% في كل زيارة مقارنة بغير الأعضاء.