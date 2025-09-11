منافذ بيع: الآلية الجديدة تدعم الطلب وتُنعش المبيعات

رحّب مستهلكون بتوقعات انخفاض أسعار المشروبات المُحلّاة والعصائر، استجابة لقرار ربط الضريبة الانتقائية بنسبة السكر في تلك المشروبات، اعتباراً من مطلع العام المقبل، ووصفوه بأنه خطوة تُحفّز على شراء المنتجات الصحية والمنخفضة السكر.

بدورهم، قال خبراء ومسؤولون في قطاع تجارة التجزئة لـ«الإمارات اليوم»، إن تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، سيدعم الطلب على تلك المنتجات، لاسيما العصائر الصحية منخفضة السكر، وتوقعوا انتعاش ونمو مبيعات المنتجات الصحية، وتوجه الشركات الموردة لتوفير منتجات بأسعار مناسبة.

وتفصيلاً، قال المستهلك مصطفى عبدالحميد، إن «تطبيق الضريبة الانتقائية الجديدة ليتم ربطها بكمية السكر في المشروبات المُحلّلة من الخطوات التي تُحفّز الشركات المُصنعة على التوسّع بالمنتجات الصحية، وخفض كمية السكر بأكبر قدر ممكن، وهو ما سينعكس إيجاباً على الأسر المستهلكة».

من جانبه، قال المستهلك حسام يوسف: «الآلية الجديدة لتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة من السياسات الإيجابية التي من المهم التوسّع في تجربتها على قطاع الأغذية والمشروبات في الدولة، بما يدعم زيادة توجه الشركات في إنتاج سلع تتوافر فيها مكونات صحية بمعدلات أكبر، وفق حوافز ضريبية، وهذا أمر مرحب به من قبل المستهلكين».

في السياق نفسه، قال المستهلك خالد عماد، إن «ربط الضريبة على المشروبات بمعدلات السكر، من السياسات التي ستُحفّز الشركات المُصنعة على زيادة المنتجات الصحية بمعدلات أكبر في الأسواق، وسينعكس بدوره، إيجاباً على المستهلكين بالإقبال على شراء منتجات صحية بأسعار أقل مقارنة بالوقت الحالي».

بدوره، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلّاة، سينعش الطلب بمعدلات أكبر على مبيعات المنتجات الصحية، خصوصاً العصائر والمشروبات المشمولة بالضريبة».

وأضاف: «ستُحفّز هذه الآلية الموردين على التوسّع بتوريد منتجات صحية بأسعار مناسبة، وزيادة التنافسية بمعدلات أكبر، وهو ما سينعكس بدوره على زيادة الطلب من قبل المستهلكين».

من جهته، اعتبر مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو التجارية»، ناندا كومار، أن «قرار الضريبة الانتقائية المرتبط بنسب السكر في العصائر والمشروبات ستكون له انعكاسات إيجابية في أسواق تجارة التجزئة، مع توقع انتعاش ونمو مبيعات المنتجات الصحية، وتوجه الشركات الموردة لتوفير منتجات بنسب منخفضة من السكر بأسعار مناسبة»، وقال: «ننتظر ارتفاع حدة التنافسية في أسواق تلك المنتجات بمعدلات أكبر».

في السياق نفسه، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «الآلية الجديدة تعزّز من خفض معدلات السكر في المشروبات والعصائر، فيما من المتوقع أن يسهم ذلك وبشكل كبير في توفير منتجات صحية بأسعار منخفضة، وبالتالي ارتفاع الطلب بمعدلات أكبر».

وتابع: «تطبيق الضريبة الثابتة خلال فترات سابقة، جعل العديد من الشركات المنتجة تحاول توفيق أوضاعها عبر طرح منتجات تخلو من السكر، وبـ(تحلية) من مواد بديلة طبيعية، ما جعلها تستمر في تنافسيتها بالأسواق»، لافتاً إلى منتجات أخرى مُحلّاة بالسكر شهدت معدلات تراجع في الطلب، في ظل احتدام التنافسية السوقية.

البحر: تحول جذري

اعتبر خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، أن «الضريبة الانتقائية الجديدة في قطاع المشروبات المُحلّاة ستحدث تحولاً جذرياً في أسواق التجزئة لتلك المنتجات، مع توقع تراجع أسعار بعض المنتجات، وبالتالي ارتفاع مبيعاتها بمعدلات أكبر، إضافة إلى ارتفاع مظاهر التنافسية المنتظرة في الأسواق بمعدلات أكبر تعود بنتائج إيجابية على المستهلكين».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «ستعزز الضريبة توفير منتجات وبدائل صحية أكبر للمستهلكين، وستكون حافزاً للعديد من الشركات على طرح منتجات بمواصفات منخفضة السكر، للاستفادة من المُحفّزات المشمولة بالضريبة».