38.6 مليار درهم قروضاً استهلاكية في 6 أشهر

سجلت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، التي منحتها البنوك العاملة في الدولة، قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة بقيمة 38.6 مليار درهم ليصل رصيدها التراكمي، في نهاية يونيو الماضي، إلى 540.9 مليار درهم مقارنة بـ502.3 مليار درهم، نهاية ديسمبر الماضي، بنمو نصف سنوي نسبته نحو 7.7%.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية لشهر يونيو، الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغت في نهاية يونيو الماضي 170.4 مليار درهم مقارنة مع 172.5 ملياراً نهاية العام الماضي.

ومنذ عام 2021 تشهد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية نمواً ملحوظاً، بدعم من النشاط الاقتصادي، وزيادة حركة التوظيف، وكذلك ارتفاع الرواتب، ما انعكس إيجاباً على زيادة الإنفاق والطلب على التمويل.

وبلغ إجمالي ما يمتلكه المصرف المركزي من سبائك ذهبية ضمن أصوله بنهاية النصف الأول 28.9 مليار درهم مقارنة بـ22.98 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 5.92 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 25.7%.

ومنذ عام 2015 عاد المصرف المركزي في دولة الإمارات إلى تكوين رصيد من الذهب ضمن أصوله، حيث سجل أعلى مستوى له في نهاية يونيو الماضي.

وارتفعت تمويلات البنوك للقطاع العقاري والبنية التحتية لتصل، في نهاية يونيو الماضي، إلى 264.8 مليار درهم، مقارنة بـ261 مليار درهم نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 3.8 مليارات درهم.