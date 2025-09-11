«فعاليات دبي للأعمال» يفوز بجائزة تطوير الجمعيات

حصل «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة، على جائزة تطوير الجمعيات خلال قمة الشرق الأوسط للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات «ICCA»، التي استضافتها البحرين، أخيراً.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن وزيرة السياحة البحرينية، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، قدمت الجائزة، تكريماً لجهود المكتب في دعم الجمعيات وتعزيز تبادل المعرفة وزيادة التنافسية العالمية لقطاع فعاليات الأعمال، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن الفوز بهذه الجائزة يعكس الرؤية الاستراتيجية المشتركة، لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للمعرفة والإبداع.