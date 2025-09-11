إطلاق «أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم»

أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، «أكاديمية الإمارات العالمية للألمنيوم»، وهي مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات وتطوير المهارات المهنية في القطاع الصناعي، وأفادت الشركة، في بيان، بأن الأكاديمية تقدم فرصاً تعليمية وتطويرية مميّزة لموظفي الشركة على جميع المستويات، وذلك من خلال توفير مسارات التطوير المهني والبرامج التعليمية بقيادة نخبة من الخبراء والمدربين، إضافة إلى التجارب والتدريبات العملية.