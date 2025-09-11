«فلاي دبي» توقع اتفاقية شراكة مع «طيران تاروم»

وقّعت شركة «فلاي دبي» اتفاقية شراكة جديدة مع شركة «خطوط تاروم» الرومانية، تُتيح لمسافريها إمكانية الوصول بسلاسة إلى 15 وجهة ضمن شبكة «الخطوط الرومانية» عبر مطار بوخارست.

وأفاد بيان صادر أمس، أنه بموجب الاتفاقية، سيحظى المتعاملون بخيارات سفر أوسع بين دولة الإمارات ورومانيا وخارجها، إلى وجهات تشمل أثينا وأمستردام وبروكسل وكلوج نابوكا وفرانكفورت وباريس.

وقال نائب الرئيس الأول الإقليمي لإدارة الإيرادات وفعالية الأعمال في «فلاي دبي»، راميش أنانثارامان: «يسرنا إضافة الخطوط الجوية الرومانية إلى قائمة شركائنا المتنامية في مجال رحلات الربط والمتابعة، حيث ستتيح الاتفاقية الجديدة لمتعاملي (فلاي دبي) الاستفادة من سهولة الوصول بين دبي وشبكة الخطوط الجوية الرومانية الإقليمية عبر شرق ووسط أوروبا، ما يعزز التبادل التجاري والسياحي والثقافي». وأضاف: «من خلال هذه الاتفاقية، يمكن للمتعاملين الاستمتاع برحلات سفر سلسلة، وحجز تذكرة واحدة، وتسجيل وصول الأمتعة إلى وجهتهم النهائية»، مشيراً إلى أن «فلاي دبي» تشغل رحلاتها إلى بوخارست منذ عام 2012.

من جهته، قال المدير العام لشركة «خطوط تاروم»، كوستين يورداتشي: «سعداء بشراكتنا مع (فلاي دبي)، حيث إن هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية بالنسبة لنا، توفر للمسافرين خيارات سفر موثوقة ومريحة، تربط بين الإمارات ورومانيا، وتعزز من حركة السياحة والأعمال في المنطقة».