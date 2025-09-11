«طيران الإمارات» تشغّل «إيرباص A350» إلى هانغتشو الصينية

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تشغيل طائرة «إيرباص A350» على رحلتها اليومية إلى مدينة هانغتشو الصينية اعتباراً من 26 أكتوبر المقبل. وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أشهر من تدشين الخدمة إلى وجهتها الجديدة في البرّ الرئيسي الصيني، بما يعكس التزام الناقلة بتوفير تجربة سفر استثنائية للمسافرين من وإلى هذه المدينة الحيوية.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن طائرة «A350» ستعمل على الرحلة «ئي كيه 310» التي تغادر دبي الساعة 04:15 وتصل إلى هانغتشو الساعة 16:00، أما رحلة العودة «ئي كيه 311» فتغادر هانغتشو الساعة 00:10 بعد منتصف الليل لتصل إلى دبي في الساعة 06:10 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وهانغتشو).

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عادل كاظم: «شهد العام الماضي استثمارات كبيرة في عملياتنا بالبرّ الرئيسي للصين، من خلال إطلاق وجهات جديدة، وتقديم تجربة سفر محسنة بفضل أحدث منتجاتنا على متن الطائرة».

وأضاف أن «تشغيل طائرة (A350) إلى هانغتشو يعد خطوة طبيعية ضمن استراتيجية الناقلة، إذ نواصل تقديم أحدث منتجاتنا لوجهاتنا في الصين. كما تمثل هذه الطائرة إضافة نوعية إلى مزيج أسطولنا القائم في الصين، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن طائرة (A350) الجديدة». وتُعد طائرة «إيرباص A350» أول طراز جديد ينضم إلى أسطول «طيران الإمارات» منذ عام 2008، لتكمل مزيج الطائرات الحالية من طراز «بوينغ 777» و«إيرباص A380»، وكلاهما يخدم البرّ الرئيسي للصين. وتضم المقصورة الداخلية الجديدة تصاميم أنيقة وعصرية بمساحات رحبة وأسقف مرتفعة وممرات أوسع في جميع الدرجات. وقد صُممت الطائرة مع مراعاة راحة المسافرين، حيث توفر نقاط تواصل رقمية سلسة، ونظام ترفيه جوي متطوراً يرتقي بتجربة السفر.

ومع تشغيل الطائرة الجديدة، تطرح «طيران الإمارات» مقصورة الدرجة السياحية الممتازة إلى هانغتشو، بما يوسع من الخيارات الفاخرة المتاحة للمسافرين من المدينة وإليها.

وتأتي الطائرة بتقسيم الدرجات الثلاث، وتضم 32 مقعداً لدرجة الأعمال بتوزيع (1-2-1)، و21 مقعداً للدرجة السياحية الممتازة بتوزيع (2-3-2)، و259 مقعداً للدرجة السياحية بتوزيع (3-3-3) للمقاعد.