38.6 مليار درهم قروضاً استهلاكية في 6 أشهر

سجلت القروض الشخصية لأغراض استهلاكية، التي منحتها البنوك العاملة في الدولة، قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة بقيمة 38.6 مليار درهم ليصل رصيدها التراكمي بنهاية يونيو الماضي إلى 540.9 مليار درهم مقارنة بـ502.3 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي بنمو نصف سنوي نسبته نحو 7.7%.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية لشهر يونيو الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن إجمالي القروض الشخصية لأغراض تجارية بلغت بنهاية يونيو الماضي أيضا 170.4 مليار درهم مقارنة مع 172.5 ملياراً نهاية العام الماضي بتراجع قيمته 2.1 مليار درهم وتغير سالب نسبته 1.2%.

ومنذ العام 2021 تشهد القروض الشخصية لأغراض استهلاكية نمواً ملحوظاً بدعم من النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التوظيف، وكذلك ارتفاع الرواتب، ما انعكس إيجابا على زيادة الإنفاق والطلب على التمويل.

وبحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي ما يمتلكه المصرف المركزي من سبائك ذهبية ضمن أصوله بنهاية النصف الأول من العام الجاري، 28.9 مليار درهم مقارنة بـ22.98 مليار درهم نهاية العام الماضي بزيادة قيمتها 5.92 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 25.7%.

وتنشط المصارف المركزية حول العالم في اقتناء المعدن الأصفر كأحد الأصول الآمنة ما تسبب في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

ومنذ العام 2015 عاد المصرف المركزي في دولة الإمارات إلى تكوين رصيد من الذهب ضمن أصوله حتى سجل أعلى مستوى له بنهاية يونيو الماضي.

ووفقاً لبيانات «المركزي» أيضاً، ارتفعت تمويلات البنوك للقطاع العقاري والبنية التحتية ليصل بنهاية يونيو الماضي إلى 264.8 مليار درهم مقارنة بـ261 مليار درهم نهاية العام الماضي بزيادة قيمتها 3.8 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 1.45%.

• 28.9 مليار درهم إجمالي ما يمتلكه «المركزي» من سبائك ذهبية بنهاية يونيو.

• القروض الشخصية لأغراض استهلاكية تشهد نمواً ملحوظاً منذ 2021 بدعم من النشاط الاقتصادي وزيادة حركة التوظيف.