الإمارات تعيد ترشحها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي

قال الممثل الدائم لبعثة دولة الإمارات لدى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سعيد السويدي، إن دولة الإمارات، مُمثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، ستشارك بوفد رفيع المستوى في أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة الطيران المدني، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة، عبدالله بن طوق المري، سيترأس وفد الدولة، الذي يضم في عضويته مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إلى جانب عدد من المشاركين من الإمارات.

وأضاف السويدي، في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي من مونتريال خلال الاجتماع الثالث لشبكة إعلام الطيران المدني الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني في دبي، أنه خلال مشاركتها في أعمال اجتماعات الجمعية العمومية لـ«إيكاو»، ستتقدم الدولة لإعادة الترشح لعضوية مجلس المنظمة للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلال الانتخابات التي ستُجرى ضمن أعمال انعقاد الجمعية العمومية في الفترة من 23 سبتمبر الجاري إلى الثالث من أكتوبر 2025 في مدينة مونتريال بكندا.

وأوضح أن الدول الأعضاء في «إيكاو»، البالغ عددها 193 دولة، إضافة إلى عدد كبير من المنظمات الدولية تدعى إلى حضور الجمعية العمومية، التي تضع سياسة المنظمة على المستوى العالمي لفترة السنوات الثلاث التالية.

ولفت إلى أن دولة الإمارات انضمت إلى منظمة الطيران المدني الدولي عام 1972، وفازت بمقعد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الأولى في عام 2007، ما أسهم في تعزيز البعد الدولي لدولة الإمارات في قطاع الطيران المدني منذ ذلك الحين.

وكشف السويدي عن تخصيص مختبر متكامل لإدارة مشروعات الذكاء الاصطناعي في الطيران المدني خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للمنظمة، يديره فريق متخصص من خبراء تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الإمارات تتقدم بخطوات رائدة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بالطيران المدني، وتطمح لأن تكون نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات مبتكرة سيتم الإعلان عنها خلال الجمعية العمومية المقبلة.

وأشار إلى أن الإمارات من أولى الدول التي ستقدم مشروعات واقعية في مجال الذكاء الاصطناعي المخصص لقطاع الطيران المدني، موضحاً أن هناك تحدياً عالمياً ومحلياً في نقص الكفاءات القادرة على تلبية الطلب المتزايد في هذا القطاع، لاسيما مع النمو الكبير الذي يشهده القطاع داخل الدولة.

وأكد السويدي أن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً محورياً في سد الفجوة وتلبية الاحتياجات من الخبراء والمختصين.

واستعرض الاجتماع الذي نظّمته الهيئة العامة للطيران المدني جهود الدولة في دعم مسيرة «إيكاو»، حيث شهد مشاركة أكثر من 25 شريكاً إعلامياً من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن الاجتماع اكتسب أهمية خاصة لانعقاده قبيل انتخابات مجلس «الإيكاو»، التي يتنافس فيها 193 عضواً على 36 مقعداً، فيما حافظت الإمارات على عضويتها في المجلس منذ عام 2007 عبر تجديد انتخابها كل ثلاث سنوات، وهو ما يعكس مكانتها الريادية في قطاع الطيران العالمي.

وتمتلك دولة الإمارات الكثير من العوامل التي تؤهلها للفوز مجدداً بمقعد مجلس المنظمة، نظراً لمكانتها الرائدة في صناعة الطيران المدني إقليمياً ودولياً، وتمتعها بعلاقات تعاون وثيقة مع المنظمة والدول الأعضاء.