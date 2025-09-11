«سكاي واردز» يتيح المكافآت على «السياحية الممتازة»

أعلن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» رسمياً عن إتاحة استخدام الأميال لاستبدالها بتذاكر سفر على الدرجة السياحية الممتازة، أمام أكثر من 35 مليون عضو للبرنامج حول العالم. ويتيح برنامج الولاء لـ«طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، الآن لأعضائه إمكانية استبدال الأميال مقابل المكافآت الكلاسيكية أو طلبات الترقية على جميع مقصورات الدرجة السياحية الممتازة في «طيران الإمارات».

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «يسعدنا الإعلان عن إطلاق مكافآت السفر على مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي أصبحت تحظى بإقبال واهتمام كبير، حيث عملنا على تطوير هذا المنتج منذ فترة، وجاء إطلاقه استجابة للطلب المتزايد والملاحظات الإيجابية من أعضائنا الراغبين في استخدام الأميال على هذه المقصورة، خصوصاً على الوجهات البعيدة الأكثر شعبية، مثل لندن، وسيدني، وملبورن، ونيويورك».