«غرينستون» تعزز حضورها الإقليمي عبر «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «غرينستون» لطرح الصناديق عن حصولها على رخصة الفئة الرابعة من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.

وباعتبارها أكبر شركة مستقلة لطرح الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة، وتتخذ من دبي مقراً رئيساً لها منذ أكثر من 15 عاماً، فقد تمكنت «غرينستون» من إثبات قدرتها على تمكين المستثمرين من الوصول بسهولة إلى فرص الاستثمار في الأسهم الخاصة العالمية وغيرها من الاستثمارات البديلة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذا التوسع الاستراتيجي في مركز دبي المالي العالمي يأتي لخدمة المؤسسات المالية والمكاتب العائلية والمستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة المقيمين في المركز، وذلك بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية.

وتُسهم الرخصة الجديدة في ترسيخ مكانة «غرينستون» كقناة استراتيجية رئيسة لمديري الصناديق العالميين الراغبين في التواصل مع رؤوس الأموال من مركز دبي المالي العالمي وقاعدة المستثمرين الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتؤكد من جهة أخرى التزام الشركة بالامتثال والشفافية والتميز التنظيمي داخل المركز.

وفي ظل استقطاب دولة الإمارات للكفاءات ورؤوس الأموال، تبرز دبي اليوم كوجهة مفضّلة في المنطقة للاستثمارات البديلة، ويؤكد ذلك تنامي انضمام كبرى صناديق التحوّط متعددة الاستراتيجيات وشركات إدارة الاستثمارات من آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا إلى منظومة المركز.

ويضم مركز دبي المالي العالمي حالياً 85 صندوق تحوّط متخصصاً، بينها 69 صندوقاً ضمن «نادي المليار دولار»، إضافة إلى أكثر من 440 شركة لإدارة الثروات والأصول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «غرينستون»، أليكس جيميتشي: «إن توسيع نطاق ترخيص (غرينستون) في الإمارات ليشمل مركز دبي المالي العالمي من شأنه أن يدعم التزامنا بخدمة المستثمرين في المركز إلى حد كبير».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يسعدنا أن نرحّب بانضمام شركة (غرينستون) إلى منظومة الاستثمارات البديلة سريعة النمو في المركز، حيث إن وجودها يعكس المكانة المتعاظمة للمركز باعتباره حلقة وصل تربط بين الثروات الإقليمية الكبيرة وفرص الاستثمارات البديلة العالمية».