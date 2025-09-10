فلاي دبي توقع اتفاقية شراكة مع طيران تاروم

وقعت فلاي دبي إتفاقية شراكة جديدة مع خطوط تاروم الرومانية، تُتيح لمسافريها إمكانية الوصول بسلاسة إلى 15 وجهة ضمن شبكة الخطوط الرومانية عبر مطار بوخارست. بموجب هذه الاتفاقية، حيث سيحظى العملاء بخيارات سفر أوسع بين دولة ورومانيا وخارجها، إلى وجهات تشمل أثينا وأمستردام وبروكسل وكلوج نابوكا وفرانكفورت وباريس.

وتعليقاً على إتفاقية الشراكة، قال راميش أنانثارامان، نائب الرئيس الأول الإقليمي لإدارة الإيرادات وفعالية الأعمال في فلاي دبي: "يسرنا إضافة الخطوط الجوية الرومانية إلى قائمة شركائنا المتنامية في مجال رحلات الربط والمتابعة. ستتيح هذه الإتفاقية الجديدة لعملاء فلاي دبي الإستفادة من سهولة الوصول بين دبي وشبكة الخطوط الجوية الرومانية الإقليمية عبر شرق ووسط أوروبا، مما يعزز التبادل التجاري والسياحي والثقافي. ومن خلال هذه الاتفاقية، يمكن للعملاء الاستمتاع برحلات سفر سلسلة، وحجز تذكرة واحدة، وتسجيل وصول الأمتعة إلى وجهتهم النهائية. "

وتُشغّل فلاي دبي رحلاتها إلى بوخارست منذ عام 2012، وقد شهدت نمواً متسارعاً في الطلب على السفر إلى السوق على مدى السنوات الماضية. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية الرومانية، تواصل فلاي دبي دعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران، مع خلق المزيد من فرص التجارة والسفر والسياحة بين دولة الإمارات ورومانيا والمنطقة عموماً.

وقال كوستين يورداتشي، المدير العام لشركة خطوط تاروم: "بصفتنا الناقل الوطني لرومانيا، نحن سعداء بشراكتنا مع فلاي دبي. هذا التعاون يعد خطوة استراتيجية بالنسبة لنا توفر للمسافرين خيارات سفر موثوقة ومريحة، تربط بين كلا البلدين وتعزز من حركة السياحة والأعمال في المنطقة."

ويمكن للمسافرين على متن درجة الأعمال مع فلاي دبي الإستمتاع بتجربة سفر عالية تشمل مقاعد مريحة، وقوائم طعام مُستوحاة من مطابخ عالمية، وساعات من الترفيه. يمكن لركاب الدرجة السياحية أيضاً الإسترخاء والإستمتاع برحلتهم بفضل مقاعدها التي توفر إمكانية إمالة مريحة ومسند رأس جلدي قابل للتعديل.

كما تُشغل فلاي دبي رحلتين يومياً من مطار دبي الدولي إلى مطار بوخارست هنري كواندا الدولي. ومن المقرر أن تضيف الشركة مدينة ياش كوجهتها الثانية في رومانيا بدءاً من 19 سبتمبر 2025.

ونمت شبكة فلاي دبي لتغطي اليوم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة.

وقد إفتتحت الشركة أكثر من 100 وجهة لم تكن مخدومة سابقاً برحلات جوية مباشرة إلى دبي، يخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 93 طائرة من طراز بوينغ 737.