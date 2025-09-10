«شوبا العقارية» تطرح أول صكوك خضراء

أعلنت شركة «شوبا العقارية» عن طرح أول صكوك خضراء بقيمة 750 مليون دولار، في كل من بورصتَي «ناسداك دبي» ولندن.

وذكرت الشركة، في بيان، أن طلبات الاكتتاب على هذه الصكوك، المستحقة في عام 2030، شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تجاوزت 2.8 ضعف قيمة الإصدار لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار.

وتم توزيع 56% من إجمالي الإصدار للمستثمرين الإقليميين والـ44% المتبقية للمستثمرين الدوليين، فيما تم تسعير الصكوك بمعدل ربح سنوي 7.125%، مع عائد فعلي بلغ 7.375% سنوياً.