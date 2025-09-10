غرف دبي تعرّف بالقوانين البحرية والحوكمة والضرائب

نظمت غرف دبي ثلاث ورش عمل متخصصة لتعزيز فهم الجوانب القانونية ومتطلبات الامتثال، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تزويد مجتمع الأعمال بالمعرفة اللازمة لفهم البيئة التشريعية الناظمة لمختلف القطاعات.

وذكرت الغرف، في بيان، أمس، أن ورش العمل، التي شهدت مشاركة 111 من ممثلي مجتمع الأعمال، تناولت موضوعات شملت قوانين النقل البحري في الدولة، ومبادئ حوكمة الشركات والرقابة الداخلية، والإجراءات التنظيمية المعتمدة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب.

وتهدف غرف دبي من خلال هذه الفعاليات إلى دعم مجتمع الأعمال عبر تسهيل وصول الشركات إلى المعلومات القانونية واكتساب فهم أعمق للمتطلبات التنظيمية.