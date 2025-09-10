إندونيسيا تدرج إصدارَي صكوك بـ 2.2 مليار دولار في «ناسداك دبي»

رحبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج إصدارين جديدين من الصكوك من إندونيسيا، في إطار برنامج إصدار الصكوك السيادية الإندونيسي بقيمة 45 مليار دولار أميركي.

وأفادت البورصة، في بيان، أمس، بأن القيمة الإجمالية لهذا الإصدار المزدوج تبلغ 2.2 مليار دولار، ويشكل خطوة مهمة ستعزز مكانة إندونيسيا كأكبر جهة سيادية مصدرة للصكوك في البورصة.

ويتكوّن الإصدار من شريحتين من الصكوك، الأولى بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة ربح تبلغ 4.55%، وتاريخ استحقاق في عام 2030، أما الشريحة الثانية فصكوك خضراء بالقيمة نفسها، وبنسبة ربح تبلغ 5.20%، وتاريخ استحقاق في عام 2035، ويعكس هذا الإصدار التزام إندونيسيا المتنامي بالتمويل المستدام، ويستند إلى سجلها الراسخ في سوق الصكوك العالمية.

وبهذا الإدراج يرتفع إجمالي قيمة الصكوك السيادية الإندونيسية المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 24.05 مليار دولار، موزعة على 21 عملية إصدار، فيما يشكل أكبر محفظة صكوك سيادية مدرجة في البورصة، كما بلغت القيمة الإجمالية للصكوك في «ناسداك دبي» 98.6 مليار دولار، تشمل أكثر من 100 إدراج من جهات إصدار سيادية ودولية وشركات عالمية.

وقال السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات، حسين باجيس، الذي قرع جرس افتتاح جلسة التداول: «يمثل إصدار الصكوك هذا مؤشراً واضحاً على متانة الأسس الاقتصادية لإندونيسيا، ويعكس دورها المتنامي في النظام المالي العالمي، كما يُجسد هذا الإصدار التزامنا المستمر بالتنمية المستدامة، وحرصنا على أن تسير خطط النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه حماية البيئة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسرنا الترحيب بأحدث إصدارات الصكوك من إندونيسيا في (ناسداك دبي)، بما يعكس عمق الشراكة بين الجانبين».

وأضاف: «تُعزز هذه الإدراجات مكانة البورصة كمركز متقدم لإدراج الصكوك السيادية وتلك المرتبطة بمبادئ الاستدامة، والحوكمة البيئية، والاجتماعية والمؤسسية».