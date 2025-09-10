برنامج لتحويل الأبحاث الجامعية إلى مشروعات تجارية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بالشراكة مع «أنتلر»، و«هب 71»، إطلاق «البرنامج الوطني للمؤسسين»، وهو مبادرة استراتيجية للمشروعات البحثية لمدة ستة أسابيع، بهدف تحويل الأبحاث الجامعية الرائدة إلى شركات ناشئة ومشروعات تجارية، بما ينسجم مع احتياجات قطاعات الأعمال.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لاستثمار «مبادلة» في «أنتلر»، وتُجسّد التزامها بدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن «أنتلر»، ستتولى، بموجب هذه الشراكة، الإشراف على المراحل الأولى من البرنامج، والتي تركز على إطلاق الأفكار، والتحقق من جدوى المشروعات، وتطوير أعمال المؤسسين، بينما ستقوم «هب 71»، منظومة التكنولوجيا التي تضم شركات ناشئة ومستثمرين وروّاد أعمال مؤسسيين وجهات حكومية ذات توجهات مستقبلية، باستضافة البرنامج والاضطلاع بدور المنصة التي تُعنى بتوسيع نطاقه، وربط الأبحاث الأكاديمية بمنظومة التكنولوجيا والاستثمار الأوسع في أبوظبي.

وسيستفيد المشاركون في هذا البرنامج وبشكل مُنظّم، من شبكة علاقات منظومة «هب 71» الواسعة من المرشدين والخبراء المتخصصين والشركاء الاستراتيجيين، كما سيحصل المشاركون على خدمات مخصصة للمؤسسين، مثل الامتيازات المتعددة والدعم التنظيمي وفرص الاستفادة من الأسواق والمصممة لتسريع نمو المشروعات الناشئة في مراحلها المبكرة، ومن خلال خبرتها في تشغيل برامج تركز على المؤسسين ودعم الشركات الناشئة في 24 قطاعاً، ستوفر «هب 71» ورش عمل مصممة خصيصاً، تهدف إلى دعم مرحلة التأسيس، وتعزيز العلاقات مع المستثمرين، بما يساعد على الانخراط في منظومة الابتكار في أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، علي المهيري، إن الشركة حريصة على قيادة جهود الابتكار، لذا تعمل من خلال هذا البرنامج على تحويل الأبحاث الأكاديمية المتميّزة وذات الإمكانات العالية إلى مشروعات تجارية قابلة للتطوير، وهو ما يعكس التزامها الأوسع بالعمل على تعزيز آفاق الاستثمار في دولة الإمارات عبر احتضان قطاعات جديدة ومبتكرة عالية النمو، تُعزّز اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة، وتُحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمع.

من جانبه، قال الشريك الإداري لشركة «أنتلر» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، رومان أسونساو، إن أبوظبي تتمتع بمكانة مرموقة تؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً للابتكار القائم على البحث، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعكس التزاماً مشتركاً بربط الكوادر والمواهب الناشئة بالشركات والبنية التحتية التي تساعدهم على تحقيق النجاح.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمنصة «هب 71»، أحمد علي علوان، إن تمكين الكوادر والمواهب الوطنية من تحويل الأفكار إلى مشروعات تقنية قابلة للتطوير يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات الناشئة المحلية في أبوظبي.

وأضاف أن «هب 71» ستوفر، من خلال هذه الشراكة، للمشاركين إمكانية الاستفادة المباشرة من الوسائل والأدوات والخبرات والشبكات اللازمة، لبناء مشروعاتهم وتوسيع نطاقها.