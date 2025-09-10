«رؤية 2025» يربط الكفاءات الإماراتية بسوق العمل

ينطلق معرض «رؤية» الإمارات للوظائف، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل وتمكين الشباب الإماراتي، في نسخته الـ24 بمركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري.

ويحرص معرض «رؤية 2025» على ربط الكفاءات الشبابية الإماراتية بالمسارات المهنية المتاحة ضمن القطاعات المطلوبة، حيث يسعى إلى إعدادهم بالمهارات المستقبلية، وإرساء نموذج فريد يحفّز ريادة الأعمال، ويشجّع الابتكار في سبيل تعزيز دوره كمحرّك أساسي في المسيرة الوطنية، ولاعب رائد في تأهيل كفاءات محلّية تواكب الأولويات الحكومية، بما يتماشى مع مئوية الإمارات 2071 والأجندة الوطنية.

وتستضيف نسخة هذا العام ما يزيد على 150 جهة حكومية وخاصة، متيحة أمام المواهب الإماراتية مساحة تفاعلية لاستكشاف الفرص المهنية المختلفة والمشاركة في ورش تدريبية مبتكرة، وصقل مهاراتهم المستقبلية بما يواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي.

ويتضمن «رؤية 2025» مسابقات وورش عمل مصممة خصيصاً لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى توطين الوظائف وتنمية المهارات، حيث يتطلّع إلى إبراز التحول الاستراتيجي الذي يشهده سوق العمل، من خلال تعزيز التوطين بنسبة 8% في القطاع الخاص بحلول نهاية عام 2025، وضمان انخراط 125 ألف مواطن إماراتي في الشركات والمؤسسات الخاصة اعتباراً من يونيو 2025.

ويهدف معرض رؤية لهذا العام إلى تمكين المواطنين الإماراتيين بالمهارات والفرص والثقة اللازمة للنجاح في سوق عمل سريع التطور، حيث ترتكز فعالياته على ثلاث ركائز محورية تتماشى مع الأولويات الوطنية، وهي: التمكين والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ويأخذ «رؤية 2025» زوّاره في رحلة متكاملة تعكس المسار الكامل من التعليم إلى التوظيف، إذ يشارك طلاب المدارس في مسابقات مهارية وبرامج أكاديمية حصرية وتحديات ابتكارية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بهدف إثارة فضولهم وتحفيز طموحاتهم.

كما يستفيد طلاب الجامعات من برامج إرشادية ومنح دراسية تُهيّئهم للمرحلة التالية من مسيرتهم المهنية، أما الباحثون عن عمل فيحظون بفرص مباشرة للمشاركة في ورش تدريبية ومقابلات فورية مع نخبة من جهات التوظيف الرائدة دعماً لجهود الحكومة في تزويد المواطنين بالمهارات المستقبلية، وضمان حصولهم على وظائف مجدية وذات قيمة.

ويتعاون «رؤية» مع جهات حكومية، منها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ووزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، التي تقدم إسهامات أساسية وتُشكّل ركائز محورية في مسار تطوير الشراكات الأكاديمية.

وقالت مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف، إن «معرض (رؤية) يتفرد بدور جوهري يتخطّى حدود التمكين الوظيفي، ليشكّل منصة وطنية تدعم السياسات الحكومية التي تعنى بتوطين الوظائف، وتعمل على تأهيل المواهب الشابة بالمهارات الريادية والعملية والفنية، لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية».