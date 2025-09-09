«دبي لتدريب روّاد الأعمال» يستقطب 26 مشاركاً من 18 دولة

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق «برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال»، أمس، دورته الـ11، بهدف إعداد الجيل القادم من القادة العالميين، وذلك في حفل التدشين أُقيم في فندق «ون آند أونلي ون» زعبيل، بمشاركة 26 مشاركاً من 18 دولة.

وجاء اختيار المجموعة الدولية من المشاركين بعد منافسة شديدة بين 6660 متقدماً من 146 دولة، إذ تضم مجموعة العام الجاري مشاركين من البرازيل، والصين، وكولومبيا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وكازاخستان، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ويسلّط هذا الاهتمام القوي والمزيج المتنوع الضوء على النظام البيئي القائم على الابتكار واقتصاد النمو في دبي، ما يجذب الشباب المهنيين إلى مدينة دبي للاستفادة من برامجها وبنيتها التحتية، وما توفره من بيئة مثالية لتطوير مهاراتهم ليصبحوا قادة عالميين في المستقبل.

ويُعدّ «برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال»، فريداً من نوعه، وممولاً بالكامل لمدة تسعة أشهر، ومُخصصاً لخريجي الجامعات المتفوقين، ويُقدم البرنامج للشركاء تجربة مثالية، مهنياً وثقافياً، في واحدة من أكثر مدن العالم حيوية، ومركزاً للمواهب العالمية، حيث استقطب البرنامج على مدار العقد الماضي 313 شريكاً من 53 دولة، من بينهم 56 مواطناً إماراتياً.

ومن خلال شركاء رئيسين في الصناعة، مثل «طيران الإمارات»، ومركز دبي المالي العالمي، و«دناتا»، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يقدم الخريجون مشاريع استشارية واقعية، لدعم بعض المؤسسات الرائدة في دبي، ما يوفر على هؤلاء الشركاء أكثر من 30 مليون دولار من رسوم الاستشارات وحدها، ويسلّط الضوء على التأثير الحقيقي لبرنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال في مسيرة الخريجين.

وقال مدير «برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال»، رامي توفيق: «مع ترحيبنا بالدفعة الـ11 من البرنامج، نسعد بقدرتنا على استقطاب مشاركين متميّزين من جميع أنحاء العالم، ممن ينتمون إلى خلفيات متنوعة، ويُظهرون جميعاً تفوقاً أكاديمياً والتزاماً بالنمو المهني ورغبةً في إحداث تأثير إيجابي في عالم الأعمال والمجتمع والسياسة».

من جانبها، قالت نائب مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة العويس: «أُطلق (برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال) برعاية ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليُجسّد قوة الشراكة وأهميتها من خلال جمع نخبة من المواهب العالمية الاستثنائية مع أبرز المؤسسات الرائدة في دبي، وفي محاكم مركز دبي المالي العالمي نؤمن بأن الأسس القانونية الراسخة تقوّي الثقة، وتُحفّز الاستثمار، وتُلهِم الابتكار».