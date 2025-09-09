«طيران الإمارات» توفر «السياحية الممتازة» على «A380» إلى نيويورك

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن تسيير جميع رحلاتها إلى مطار «جون إف. كينيدي» في نيويورك بطائرات «إيرباص A380» بتقسيم الأربع درجات للمقصورات، مع إضافة الدرجة السياحية الممتازة.

وأفادت الناقلة، في بيان، بأن مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، ستتوافر على الرحلة اليومية المباشرة «ئي كيه 201» و«ئي كيه 202» بين دبي ونيويورك، اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، كما ستتوافر على الرحلات اليومية الأخرى «ئي كيه 205» و«ئي كيه 206» عبر ميلانو، ابتداءً من 10 نوفمبر، وسيتمكّن المسافرون بين دبي وميلانو من حجز مقاعد الدرجة السياحية الممتازة على رحلتين يومياً، بما في ذلك الرحلة الأخرى «ئي كيه 91» و«ئي كيه 92».

وتتكامل هذه التحديثات الجديدة على خط دبي - نيويورك مع الرحلتين اليوميتين «ئي كيه 203» و«ئي كيه 204» التي تتضمن بالفعل مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، ما يمنح المسافرين مستويات استثنائية من الراحة على الرحلات الطويلة.

وأصبح بإمكان المتعاملين حجز تذاكر الدرجة السياحية الممتازة عبر الموقع الإلكتروني «emirates.com»، أو عبر تطبيق «طيران الإمارات»، أو متاجر «طيران الإمارات»، أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.

وسيتم تشغيل طائرات «إيرباص A380» بتقسيم الأربع درجات على الرحلات «ئي كيه 201/202» و«ئي كيه 205/206»، حيث ستضم المقصورات الأربع: الدرجة الأولى، درجة الأعمال، الدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، لتمنح المتعاملين خيارات أوسع سواء للسفر بغرض العمل أو الترفيه.

وبحلول مارس 2026، ستتوسع «طيران الإمارات» في تقديم مقصورات الدرجة السياحية الممتازة على أسطولها من طائرات «إيرباص A380» و«A350» و«بوينغ 777» إلى 68 وجهة حول العالم، ما يؤكد التزام الناقلة بالاستثمار في تقديم أفضل تجربة للمتعاملين على متن الطائرة، مع إضافة مزيد من خيارات السفر الفاخرة والاتساق في الخدمة عبر مختلف الأسواق.

كما أصبحت أحدث مقصورات «طيران الإمارات» على طائرات «A380» متاحة الآن على عدد من الوجهات الرئيسة في أستراليا وآسيا، بما في ذلك سيدني، وسنغافورة، وأوساكا، ومومباي، وبنغالور، وغيرها.