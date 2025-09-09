«دبي الجنوب» تُطلق منصة رقمية لروّاد الأعمال

أعلنت منطقة دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيس في المنطقة يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، إطلاق منصّة «دبي الجنوب للأعمال» (DSBH)، كمنطقة حرة رقمية بالكامل، تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الأعمال لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العالمية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن مقر المشروع الجديد، يقع في مجمّع الأعمال بـ«دبي الجنوب»، ويسهم بدور رئيس في الارتقاء بتجربة تأسيس الشركات من توفير إصدار الرخص في اليوم نفسه، وتطبيقات رقمية متكاملة، ونهج يضع مؤسّسي الأعمال في المقام الأول.

وبفضل هذه المنظومة، يمكن لروّاد الأعمال تأسيس شركاتهم بالكامل عبر الإنترنت، وإدارة المستندات من خلال منصة آمنة، والحصول على خدمات فورية، تشمل الرخص والتأشيرات والتجديد والامتثال.

كما تُتيح المنصة عبر واجهة التحكم «Beyond Hub» حزمة من الخدمات المتكاملة، تشمل الخدمات المصرفية للمؤسسات، وخدمات ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة، وحلول التأشيرات، ودعم انتقال العائلات، والتنسيق مع الجهات الحكومية، بما يضمن للشركات انطلاقة سلسة وامتثالاً كاملاً منذ اليوم الأول.

وباعتبارها جزءاً من منظومة دبي الجنوب المتكاملة، تستفيد الشركات من البنية التحتية المتطورة، والربط المباشر مع البنوك والجهات الحكومية، فضلاً عن الاتصال العالمي الذي يجعل من المنصّة نموذجاً متقدماً لمراكز الأعمال في الدولة.

وقال المدير التنفيذي لشركة «دبي الجنوب للعقارات»، نبيل الكندي: «إن إطلاق منصّة دبي الجنوب للأعمال (DSBH) يعكس التزامنا بتهيئة بيئة داعمة تلبّي طموحات شركائنا وعملائنا».

وأضاف: «من خلال الجمع بين الابتكار والسرعة والمرونة، نضع معياراً جديداً لخدمات دعم الأعمال في دولة الإمارات وخارجها».

وأشار إلى أنه بفضل هذا النموذج الذي يستشرف المستقبل، فضلاً عن رؤيتها الهادفة إلى تبسيط ريادة الأعمال، تُرسّخ منصة دبي الجنوب للأعمال مكانتها وجهةً مثاليةً للشركات الطامحة إلى التوسّع في أحد أكثر أسواق الأعمال حيوية وتقدّماً على مستوى العالم.