260 شركة صينية تشارك في معرض «ويتيكس»

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي مشاركة أكثر من 260 شركة صينية ضمن جناح ضخم في الدورة الـ27 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه الهيئة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر 2025، وتعد هذه المشاركة أكبر مشاركة صينية في تاريخ المعرض، وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس، سعيد محمد الطاير: «تتمتع الإمارات والصين بعلاقات استراتيجية راسخة في مجالات الاقتصاد، والاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين 102 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 7% مقارنة بعام 2023».