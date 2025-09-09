مستهلكون: فروق سعرية بين الأغذية الصحية والعادية تتجاوز 400%

شكا مستهلكون ارتفاع أسعار الأغذية الصحية ومنتجات الحمية التي تتميّز بانخفاض السعرات الحرارية وقلة الدهون، وخلوها من السكر المضاف والجلوتين، مقارنة بالأغذية التقليدية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الفروق السعرية بين المنتجات الصحية والعادية، تتجاوز أحياناً 400%، مشيرين إلى أن منافذ البيع لا تطرح عروضاً سعرية مُخفّضة على الأغذية الصحية، ما يُشكّل عبئاً مادياً على الراغبين في اتباع نمط حياة صحي.

وأضافوا أن الاعتماد على المنتجات الصحية لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورياً للوقاية من الأمراض، وتعزيز الصحة العامة، مطالبين بعروض مُخفّضة، وزيادة تنوع العلامات التجارية المتوافرة منها، لاسيما أن الخيارات الحالية محدودة، ولا توفر بدائل كثيرة، موضحين أن المنتجات الصحية، تشمل أصنافاً أساسية وغير أساسية، مثل: الخبز، واللحوم، والزيوت، والسكر، والمعكرونة، والحلويات، والشوكولاتة.

من جهتهما، أفاد مسؤولان في منفذَي بيع، بأن كُلفة إنتاج الأغذية الصحية أعلى من نظيراتها التقليدية، بسبب اعتمادها على مواد خام مستوردة مرتفعة السعر، فضلاً عن محدودية الإنتاج وخطوط التصنيع الخاصة بها.

وأشارا إلى أن الطلب المتزايد على هذه المنتجات منذ جائحة «كورونا»، أسهم في ارتفاع أسعارها، ليس فقط في الإمارات، بل على مستوى العالم.

كميات قليلة

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد سعيد إن هناك ارتفاعاً في أسعار الأغذية الصحية والمنتجات الخاصة ببرامج «الدايت» التي تتضمن سعرات حرارية مُنخفضة، إضافة إلى الأغذية قليلة الدهون والخالية من السكر المضاف، مشيراً إلى أنه لا يتم عادة طرح عروض سعرية مُخفّضة على تلك الأغذية في منافذ البيع.

وأوضح أن منافذ بيع طرحت على سبيل المثال صنفاً مستورداً من اللحم المفروم قليل الدسم بسعر يفوق 55 درهماً للكيلوغرام الواحد، في حين يراوح سعر الكيلوغرام من اللحم المفروم الكامل الدسم من النوعية نفسها بين 40 و42 درهماً، بارتفاع تراوح نسبته بين 31 و37.5%.

ولفت سعيد إلى أن منافذ بيع دأبت على وضع كميات قليلة من اللحوم قليلة الدسم في أطباق، بحيث لا يبدو السعر مرتفعاً، ثم يكتشف المستهلك أن وزنه قليل للغاية، فيضطر إلى شراء عدد من الأطباق، ما يُشكّل عبئاً مالياً عليه.

وبيّن أن سعر كيلوغرام السكر الأبيض لا يتعدى 5.5 دراهم في كثير من العلامات التجارية بمنافذ البيع، لكن السكر المُخصص للحمية والذي يقل وزن العبوة منه عن 50 غراماً يُباع بسعر يراوح بين 11 و15 درهماً، أي أعلى من السعر العادي بما يراوح بين 100 و172.7%.

وطالب سعيد منافذ البيع بطرح عروض سعرية مُخفّضة على الأغذية الصحية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعارها يجعل من الصعب الاعتماد عليها بشكل أكبر.

علامات تجارية محدودة

في السياق نفسه، شكا المستهلك سمير عبدالرحمن ارتفاع أسعار الأغذية الصحية ومنتجات الحمية، خصوصاً أن بعض علاماتها التجارية محدودة للغاية، ما لا يتيح مجالاً للاختيار بين علامات تجارية متنوعة بأسعار مختلفة.

وأوضح على سبيل المثال، أن سعر الخبز الأسمر الخالي من السكر والجلوتين مرتفع للغاية، حيث يصل إلى 10.3 دراهم للكيس الواحد، مقابل نحو درهمين على الأكثر للكيس من الخبز الأبيض بارتفاع نسبته 415%، لافتاً إلى أنه يوجد نوعان أقل سعراً، لكنه عادة لا يجدهما لارتفاع الطلب عليهما، فيضطر إلى شراء الأعلى سعراً، أو يلجأ إلى شراء الخبر الأبيض لرخص سعره مقارنة بالأسمر، على الرغم من أن الطبيب نصحه بالابتعاد عن الدقيق الأبيض نهائياً، وضرورة اتباع نمط صحي لظروف صحية خاصة به.

وأشار عبدالرحمن إلى منافذ بيع تبيع خبز «الصمون» الأبيض الكبير بدرهمين أو ثلاثة دراهم للحبة على الأكثر، بينما تبيع الخبز الأسمر الكبير بنحو 10 دراهم للحبة بزيادة تراوح بين 233.3 و400%.

وأكّد أن أسعار معظم أصناف المعكرونة العادية لا تزيد على خمسة دراهم باستثناء أنواع محدودة للغاية، بينما أسعار المعكرونة «الدايت» المصنوعة من «حبة القمح الكاملة» الخالية من الجلوتين تراوح بين 16 و20 درهماً فأكثر للكيس بوزن 500 غرام، وأحياناً 400 غرام بفارق يراوح بين 220% و300%.

عبء مادي

واتفقت المستهلكة ريم عبداللطيف في أن أسعار الأغذية الصحية التي تتضمن سعرات حرارية منخفضة والأغذية قليلة الدهون والكوليسترول، مرتفعة، ولا يتم طرح أي عروض سعرية مُخفّضة عليها في منافذ البيع، كما أنها محدودة؛ من حيث العلامات التجارية، ما يرفع العبء المادي عليها.

وبيّنت أن أسعار زيوت الطبخ والقلي سعة 1.5 لتر تراوح عادة بين 12 و14 درهماً على الأكثر، بينما الأنواع الخفيفة والخالية من الكوليسترول تراوح بين 19 و24 درهماً بزيادة تراوح بين 58.3% و71.4%، مشيرة إلى أنه من النادر أن ترى عروضاً مُخفّضة على تلك الزيوت، كما أنه توجد علامات كثيرة للزيوت من مختلف الأنواع باستثناء الخفيفة قليلة الدهون والكوليسترول، حيث إنها قليلة ومحدودة للغاية، ما لا يتيح حرية الاختيار.

وشكت عبداللطيف ارتفاع أسعار الشكولاتة والبسكويت «الدايت» الخاليين من السكر والجلوتين، لافتة إلى أن هناك بعض الأنواع الرخيصة منهما، لكنها تكون صغيرة الحجم للغاية.

واعتبرت أن الأغذية الصحية لا تُعدّ ترفاً في الوقت الراهن، بل أصبحت أسلوب حياة ترغب في الاعتماد عليها بشكل أكبر، إلا أن ارتفاع أسعارها يُشكّل عائقاً أمام ذلك.

كُلفة الإنتاج

من جانبه، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، مسعود أنال، إن المواد الخام المستخدمة في الأغذية الصحية ومعظمها مستوردة مرتفعة السعر للغاية في دول المنشأ، ما يرفع سعرها النهائي، مشيراً إلى أن هامش ربح منافذ البيع من تلك المنتجات قليل وليس من أسباب ارتفاع أسعارها.

وأضاف أن حجم العمليات الإنتاجية الخاصة بتلك الأغذية محدود بصفة عامة، لأنها موجهة إلى فئات محددة، ولا يقارن بالأغذية الأخرى التي يتم إنتاجها على نطاق واسع، الأمر الذي يرفع كُلفة الإنتاج، لاسيما إذا لجأ منتجون إلى فتح خطوط إنتاج خاصة بها.

وهو ما اتفق معه المسؤول في منفذ بيع آخر، حسن رزق، مضيفاً أن قلة العلامات المعروضة من هذه الأغذية مع ارتفاع الطلب الذي لوحظ منذ جائحة «كورونا» في مختلف الدول وليس الإمارات فقط، أسهم في ارتفاع الأسعار.

ولفت رزق إلى أن طرح المنافذ لعروض سعرية على هذه المنتجات يزيد مبيعاتها، ويسهم في جذب المستهلكين الجدد إليها، ما يسهم في توسع دائرة المنتجين ويزيد البدائل ويخفض أسعارها.

• مستهلكون: ارتفاع أسعار الأغذية الصحية يُشكّل عبئاً مادياً على الراغبين في اتباع نمط حياة صحي.

• منافذ بيع: هامش ربح المنافذ من المنتجات الصحية قليل، وليس من أسباب ارتفاع أسعارها.