أحمد بن محمد يشهد انطلاق أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي

قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة على حساب سموه على منصة "إكس": "شهدت اليوم انطلاق أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي، بمشاركة 2,200 من الوزراء والمسؤولين من 192 دولة حول العالم. كما قمتُ بتفقّد جناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب للمؤتمر ... نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في مباحثاتهم لاعتماد الاستراتيجية الجديدة للاتحاد 2026–2029، التي ستحمل اسم "استراتيجية دبي"، ونثمن جهودهم الرامية إلى الارتقاء بجودة خدمات البريد عالمياً، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعكس التطلعات المستقبلية لتطوير قطاع البريد والخدمات اللوجستية".